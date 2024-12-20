خطوة بخطوة .. فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2024-2025 واهم الشروط المطلوبة

يعد فتح حساب في بنك الخرطوم من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها على المواقع الإلكترونية، خاصة بعد استئناف هذه الخدمة مرة أخرى بعد فترة توقف تجاوزت العام بسبب الظروف الراهنة في السودان، وذلك حرصاً من البنك على خدمة عملائه. وقد أعلن البنك أنه بإمكان جميع المواطنين، سواء كانوا مقيمين داخل البلاد أو مغتربين في الخارج، فتح حساباتهم إلكترونياً دون الحاجة لزيارة أقرب فرع من فروع البنك، مما يسهل عليهم تجنب الزحام.

فتح حساب بنك الخرطوم

قدمت الجهات المعنية رابطًا لتفعيل حساب بنك الخرطوم إلكترونيًا، حيث تعد هذه الخدمة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي قدمها البنك للمواطنين في الآونة الأخيرة، وتتمثل خطوات فتح الحساب عبر الإنترنت في النقاط التالية:

أولا الدخول على موقع بنك الخرطوم.

من ثم يتم إنشاء حساب جديد.

اختر اللغة التي تناسبك، سواء كانت العربية أو الإنجليزية.

إدخال جميع البيانات المطلوبة، ثم الضغط على زر الخدمة الإلكترونية.

ثم تحديد نوع الحساب وملء المعلومات المطلوبة في نموذج الطلب.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة، ثم اضغط على زر إرسال الطلب.

شروط فتح حساب إلكترونيا عبر تطبيق بنكك

أوضح البنك أن هناك مجموعة من الشروط المطلوبة لفتح حساب إلكتروني، والتي جاءت على النحو التالي: