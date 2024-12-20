الـآن .. رزنامة العطل المدرسية بالمغرب لعام 2025 وموعد انتهاء الفصل الدراسي الأول

مع اقتراب بداية العام الدراسي 2025، ينتظر الآباء والطلاب في المغرب إعلان وزارة التربية الوطنية بشأن تواريخ العطل المدرسية الرسمية، فهذه الفترات تمنح الطلاب فرصة للراحة واستعادة نشاطهم وحيويتهم، وفي الأسطر التالية، سنقدم لكم تفاصيل جدول العطل المدرسية للعام الدراسي الجديد.

رزنامة العطل المدرسية بالمغرب لعام 2025

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن الخطة الزمنية للعطل الدراسية، وذلك لمساعدة الطلاب في تنظيم أوقاتهم وفقًا لاحتياجاتهم، وتحدد العطل كما يلي:

العطلة الوسطى الأولى: من 20 أكتوبر إلى 27 أكتوبر 2025.

عطلة يوم ذكرى المسيرة الخضراء: 6 نوفمبر 2025.

عطلة عيد الاستقلال: 18 نوفمبر 2025.

العطلة البينية الثانية ستكون من 8 ديسمبر حتى 18 ديسمبر 2025.

ذكري تقديم وثيقة الاستقلال: 11 يناير 2025.

رأس السنة الأمازيغية: 18 يناير 2025.

عطلة منتصف السنة الدراسية: من 26 يناير إلى 2 فبراير 2025.

العطلة البينية الثالثة ستكون من 16 مارس إلى 28 مارس 2025.

عيد الفطر المبارك: يُحتفل به في اليوم الأول من شهر شوال.

عيد العمال: 1 مايو 2025.

العطلة الوسطى الرابعة: من 4 مايو حتى 11 مايو 2025.

عطلة عيد الأضحى المبارك تُحتفل في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.

رأس السنة الهجرية: 1 محرم 2025.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول

اعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن انتهاء الفصل الدراسي الأول للسنة الدراسية 2024/2025، الذي انطلق فعليًا في 9 سبتمبر 2024.

من المقرر أن ينتهي هذا الفصل بين 26 يناير و2 فبراير 2025، على أن يحصل الطلاب على إجازة منتصف العام قبل استئناف الدراسة مرة أخرى.

أهمية العطل الرسمية في المغرب

تعتبر العطل الرسمية عنصرًا مهمًا في حياة المغاربة، حيث توفر لهم فرصة للاحتفاء بالمناسبات الوطنية والدينية في أجواء عائلية مميزة، بعيدًا عن ضغوط الدراسة والعمل. كما تمنح الطلاب فرصة للاسترخاء واستعادة نشاطهم، مما يؤثر إيجابيًا على أدائهم الدراسي وحياتهم اليومية.