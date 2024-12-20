السبت 20 ديسمبر .. آخر التحديثات حول سعر الدولار في البنوك المصرية 2024 والسوق الموازية

تواصل عمليات البحث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، حيث يهتم العديد من المواطنين والمستثمرين بمتابعة أخر التغيرات لحظة بلحظة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. اليوم، شهدت أسعار الدولار استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك المصرية، تزامنًا مع عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، إلا أنها لم تخلُ من بعض الاختلافات الطفيفة بين البنوك.

آخر التحديثات حول سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار المتاحة في بنك مصر حيث بلغ سعر الدولار 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي نفس الأسعار، 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع. وفي بنك البركة، وصل سعر الدولار إلى 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

.في بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار اليوم 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع، بينما في بنك كريدي أجريكول سجل 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية تم تداول الدولار بسعر 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

.في بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار اليوم 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع، بينما في بنك كريدي أجريكول سجل 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية تم تداول الدولار بسعر 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع. سجل بنك التعمير والإسكان سعر 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، في حين أن مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 50.89 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

من ناحية أخرى، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل طفيف، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 51.92 جنيهًا مصريًا، وكما بلغ سعر 5 دولارات 259.6 جنيهًا مصريًا، وسجل سعر 10 دولارات 519.2 جنيهًا مصريًا، فيما كان سعر 50 دولارًا 2,596.0 جنيهًا مصريًا، بينما وصل سعر 100 دولار أمريكي إلى 5,192.0 جنيهًا مصريًا.