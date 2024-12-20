اغرسي قيم لأطفالك وعلميهم .. تردد قناة ماجد كيدز على نايل سات 2025 والعرب سات

تعتبر قناة ماجد كيدز من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث استطاعت استقطاب جمهور كبير من الأطفال وعائلاتهم بفضل محتواها المتنوع والهادف، وتسعى القناة لتقديم برامج تعليمية وترفيهية تهدف إلى غرس القيم والمبادئ الأخلاقية للأطفال بأسلوب سهل وشيق، مما جعلها خياراً مفضلاً لدى الكثير من الأمهات والآباء، كما أن برامجها تناسب جميع الفئات العمرية بدءًا من الأطفال الصغار ووصولاً إلى المراهقين.
تردد قناة ماجد كيدز على نايل سات 2025
- التردد: 11411
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة ماجد كيدز على عرب سات 2025
- التردد: 11804
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
كيفية تحميل تردد قناة ماجد كيدز على جهاز الاستقبال.
اذا كنت ترغب في إضافة قناة ماجد كيدز إلى جهاز الاستقبال لديك، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتثبيت التردد الجديد بسهولة.
- الدخول إلى قائمة الإعدادات: باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، انتقل إلى قائمة إعدادات جهاز الاستقبال.
- اختيار “التثبيت اليدوي”: بعد الدخول إلى إعدادات الجهاز، قم باختيار خيار “التثبيت اليدوي” لتتمكن من إدخال الترددات بطريقة يدوية.
- تحديد القمر الاصطناعي: قم باختيار القمر الاصطناعي الذي تود ضبط التردد عليه (نايل سات أو عرب سات).
- إدخال المعلومات الضرورية: يرجى تسجيل البيانات التالية بعناية.
- التردد: (11411 على نايل سات أو 11804 على عرب سات)
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: أفقي (على نايل سات) أو عمودي (على عرب سات)
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6 (على نايل سات) أو 4/3 (على عرب سات)
- بدء عملية البحث: اضغط على زر “بحث” وانتظر لبعض الوقت حتى يكتمل جهاز الاستقبال من البحث عن القنوات.
- حفظ القناة: بعد إتمام عملية البحث، ستظهر قناة ماجد كيدز ضمن القنوات المتوفرة. يمكنك إضافة القناة إلى قائمة قنواتك المفضلة.