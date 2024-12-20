اغرسي قيم لأطفالك وعلميهم .. تردد قناة ماجد كيدز على نايل سات 2025 والعرب سات

تعتبر قناة ماجد كيدز من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث استطاعت استقطاب جمهور كبير من الأطفال وعائلاتهم بفضل محتواها المتنوع والهادف، وتسعى القناة لتقديم برامج تعليمية وترفيهية تهدف إلى غرس القيم والمبادئ الأخلاقية للأطفال بأسلوب سهل وشيق، مما جعلها خياراً مفضلاً لدى الكثير من الأمهات والآباء، كما أن برامجها تناسب جميع الفئات العمرية بدءًا من الأطفال الصغار ووصولاً إلى المراهقين.

تردد قناة ماجد كيدز على نايل سات 2025

التردد: 11411

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ماجد كيدز على عرب سات 2025

التردد: 11804

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كيفية تحميل تردد قناة ماجد كيدز على جهاز الاستقبال.

اذا كنت ترغب في إضافة قناة ماجد كيدز إلى جهاز الاستقبال لديك، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتثبيت التردد الجديد بسهولة.