اربح المليون! .. طريقة تسجيل رقم الهاتف المحمول في مسابقة الحلم لعام 2024

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات التفاعلية في العالم العربي، حيث تمنح المشاركين فرصة لتحقيق أحلامهم والفوز بجوائز قيمة قد تصل إلى مليون دولار، بالإضافة إلى سيارات ومنازل، وإذا كنت تبحث عن طريقة لتسجيل رقم هاتفك في مسابقة الحلم 2024، فقد جئت إلى المكان المناسب.
طريقة تسجيل رقم الهاتف المحمول في مسابقة الحلم لعام 2024
مع اقتراب موعد انتهاء فترة التسجيل في 23 ديسمبر 2024، يزداد إقبال المشاركين على التسجيل. إليك الخطوات المطلوبة:
- أرسل رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المخصص لبلدك.
- ستحصل على رد من إدارة المسابقة خلال دقائق لتأكيد تسجيلك.
- ستتلقى رسالة تتضمن سؤالًا، ويجب عليك الإجابة عليه لضمان مشاركتك في السحب.
- تابع قناة MBC للاطلاع على أسماء الفائزين في السحب.
أرقام مسابقة الحلم لجميع الدول
إليك قائمة بأرقام التسجيل لمسابقة الحلم 2024 حسب الدول.
- مصر: 95458 متاح لجميع الشبكات أو 95450 لعملاء فودافون.
- السعودية:
- فيرجن: 30030
- زين: 755505
- موبايلي: 650444
- STC: 858888
- ليبارا: 313131
- الكويت: زين: 4242.
- فلسطين: 6144.
- البحرين: زين: 94000.
- سوريا:
- سيرياتيل: 1555
- شبكة إم تي إن: 1555.
- عمان: أمان تيل: 90434.
- تونس: أورانج: 85819.
- المغرب: 9669.
- الإمارات: اتصالات: 5544.
- الأردن:
- أورانج: 94099
- زين: 94099.
- العراق: آسيا سيل: 2266.
الاشتراك عبر تطبيق الحلم
- قم بتنزيل تطبيق مسابقة الحلم من متجر التطبيقات على جهازك.
- استخدم حسابك الحالي أو قم بإنشاء حساب جديد من خلال إدخال المعلومات اللازمة.
- قم بالإجابة على السؤال الموجود داخل التطبيق لضمان إكمال عملية الاشتراك.
- ستتلقى أسئلة إضافية على رقم الهاتف المسجل في التطبيق، وينبغي عليك الإجابة عليها.
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، ستتم إضافتك تلقائيًا إلى قائمة المشاركين في السحب.