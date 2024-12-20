اربح المليون! .. طريقة تسجيل رقم الهاتف المحمول في مسابقة الحلم لعام 2024

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات التفاعلية في العالم العربي، حيث تمنح المشاركين فرصة لتحقيق أحلامهم والفوز بجوائز قيمة قد تصل إلى مليون دولار، بالإضافة إلى سيارات ومنازل، وإذا كنت تبحث عن طريقة لتسجيل رقم هاتفك في مسابقة الحلم 2024، فقد جئت إلى المكان المناسب.

طريقة تسجيل رقم الهاتف المحمول في مسابقة الحلم لعام 2024

مع اقتراب موعد انتهاء فترة التسجيل في 23 ديسمبر 2024، يزداد إقبال المشاركين على التسجيل. إليك الخطوات المطلوبة:

أرسل رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المخصص لبلدك.

ستحصل على رد من إدارة المسابقة خلال دقائق لتأكيد تسجيلك.

ستتلقى رسالة تتضمن سؤالًا، ويجب عليك الإجابة عليه لضمان مشاركتك في السحب.

تابع قناة MBC للاطلاع على أسماء الفائزين في السحب.

أرقام مسابقة الحلم لجميع الدول

إليك قائمة بأرقام التسجيل لمسابقة الحلم 2024 حسب الدول.

مصر: 95458 متاح لجميع الشبكات أو 95450 لعملاء فودافون.

السعودية:

فيرجن: 30030 زين: 755505 موبايلي: 650444 STC: 858888 ليبارا: 313131

الكويت: زين: 4242.

فلسطين: 6144.

البحرين: زين: 94000.

سوريا:

سيرياتيل: 1555 شبكة إم تي إن: 1555.

عمان: أمان تيل: 90434.

تونس: أورانج: 85819.

المغرب: 9669.

الإمارات: اتصالات: 5544.

الأردن:

أورانج: 94099 زين: 94099.

العراق: آسيا سيل: 2266.

الاشتراك عبر تطبيق الحلم

بجانب التسجيل عبر الرسائل القصيرة، يمكنك الانضمام من خلال تطبيق الحلم باستخدام الهواتف الذكية باتباع الخطوات التالية: