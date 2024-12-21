الترددات الناقلة لـموعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 176 عبر قناة ATV التركية

أحدث الإعلان الأول عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 176 ضجة كبيرة عند عرضه على المنصات الإلكترونية، وزاد فضول الجمهور بعد أن قامت الشركة المنتجة بنشر الملصق الجديد، حيث أظهر الإعلان تطورات وأحداث مثيرة ومشوقة، مما أدى إلى ارتفاع عمليات البحث في الساعات الأخيرة عن موعد الحلقة الجديدة لاستكمال باقي تفاصيلها.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 176

ينتظر عشاق المسلسلات التركية بفارغ الصبر عرض الحلقة 176 من مسلسل قيامة عثمان، حيث نالت أحداث الإعلان الذي تم نشره إعجاب المتابعين بشكل كبير.

ومن المقرر عرض الحلقة كاملة يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 8 مساءً.

تعرض البرنامج في الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، مباشرةً عبر قناة ATV التركية، كما تُعاد عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

شهد إعلان الحلقة الجديدة رد عثمان على المغول والبيزنطيين بعدما تحالفوا ضده للإيقاع به وتهديد الدولة العثمانية، ومن المتوقع أن تسعى بونيا للتراجع عن مهاجمة عثمان بعد أن اكتشفت أنها من نسل الدولة العثمانية وليست من قبيلة المغول، ولمتابعة بقية أحداث الحلقة، يرجى تثبيت الترددات التالية:

اسم القناة: الفجر الجزائرية.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12645.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: hd.

تردد قناة ATV التركية

يمكن الآن متابعة جميع حلقات مسلسل المؤسس عثمان عبر ضبط تردد القناة على النايل سات: