ارتفاع طفيف .. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 أسعار سبائك الذهب BTC

يعتبر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا بين المصريين، وخصوصًا الشباب الذين يستعدون للزواج، حيث يعد هذا العيار من أفضل الأنواع الذهبية نظراً لتناسب سعره مع شريحة كبيرة من الناس، بالإضافة إلى تميزه بالمتانة والجاذبية، وتعتبر شركة BTC واحدة من أفضل وأشهر الشركات المصنعة للمشغولات الذهبية.
ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024
- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في المحلات المتخصصة في بيع الذهب بمصر، الأكثر شيوعاً بين المصريين، 3820 جنيهاً للجرام، ويُباع مع المصنعية بسعر 4000 جنيه. كما جاءت أسعار العيارات الأخرى على النحو التالي:
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات المجوهرات المصرية: 4365.17 جنيه للجرام.
- سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في محلات المجوهرات المصرية: 3274.29 جنيه.
- سعر الجنيه الذهب اليوم، والذي يزن 8 جرامات، في محلات المجوهرات المصرية: 30560 جنيها.
أسعار سبائك الذهب BTC اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024
- بلغ سعر سبيكة الذهب بوزن 1 جرام من شركة btc اليوم 4330 جنيها.
- بلغ سعر سبيكة الذهب التي تزن 2.5 جرام من شركة btc اليوم 10827 جنيها.
- سجل سعر سبيكة الذهب بوزن 5 جرامات من شركة btc اليوم 21650 جنيها.
- سجلت سبيكة الذهب التي تزن 10 جرام من شركة btc اليوم سعرًا قدره 43300 جنيه.
- وصل سعر سبيكة الذهب التي تزن 20 جرامًا من شركة btc اليوم إلى 86600 جنيه.
- وصل سعر أونصة الذهب، التي تزن 31.1 جرام، من شركة btc اليوم إلى 134663 جنيها.
- سجل سعر سبيكة الذهب بوزن 50 جرام من شركة btc اليوم: 215500 جنيه.