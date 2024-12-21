انخفاض ملحوظ اليوم .. الأسباب الأساسية لانخفاض أسعار الحديد والإسمنت السبت 20 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 انخفاضًا واضحًا في السوق المحلية، بعد الزيادات التي شهدتها بعض أنواع الحديد سابقًا، وقد تباينت أسعار الحديد بين الشركات والمصانع، حيث هبط سعر حديد عز إلى 39,758 جنيها للطن، بينما انخفض سعر الحديد الاستثماري بمقدار 216 جنيها، ويعكس هذا التراجع تغييرات كبيرة في السوق، مما يبرز تأثير عدة عوامل على القطاع العقاري في مصر.

الأسباب الأساسية لانخفاض أسعار الحديد والإسمنت

يعود تراجع أسعار الحديد والأسمنت عدة عوامل اقتصادية مؤثرة إلى التغييرات الحالية، وأهمها انخفاض أسعار المواد الخام على المستوى العالمي.

وتشير الدراسات إلى أن التقلبات في أسعار المواد الأساسية مثل خام الحديد، فضلاً عن تراجع تكاليف النقل والإنتاج، كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذه التغيرات في الأسعار المحلية.

كما أن التغيرات في الأسواق العالمية وتوافر المواد الخام بأسعار منخفضة من الخارج تعزز قدرة الشركات على خفض أسعارها.

ومن جهة أخرى، ساهم تراجع الطلب في بعض القطاعات العقارية في الضغط على الأسعار، لا سيما مع توقف بعض المشاريع الضخمة.

أثر تراجع أسعار الحديد والأسمنت على القطاع العقاري