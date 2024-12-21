ارتفاع طفيف .. أسعار العملات في السوق الموازية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 والبنوك المصرية

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الاستفسارات بشأن أسعار العملات في السوق السوداء اليوم، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء، ويعتبر من العملات الصعبة التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدول. يهتم الجميع، من المواطنين، بمعرفة أسعار العملات وآخر التعاملات التي جرت. كما شهدت بعض العملات تقلبات في الفترة الأخيرة، وسنعرض التفاصيل الكاملة حول أسعار العملات في السوق السوداء اليوم عبر موقعنا اقرأ نيوز من خلال متابعة هذا المقال.

أسعار العملات في السوق الموازية اليوم السبت

بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم 51.15 جنيه للشراء، في حين سجل 50.74 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في السوق السوداء إلى 13.62 جنيه للشراء، بينما سجل 13.51 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء 13.93 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 53.67 جنيه للشراء، بينما سجّل 53.24 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء إلى 166.32 جنيه للشراء، في حين كان سعر البيع 164.99 جنيه.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء 64.97 جنيه للشراء و64.45 جنيه للبيع.

اسعار العملات في البنك المركزي المصري