السبت 21 ديسمبر .. اسعار الكتاكيت اليوم في مصر وأسعار الدواجن البيضاء في سوق الدواجن اليوم

يولي عشاق الدواجن أهمية كبيرة لمتابعة أسعار الكتاكيت والفراخ اليوم في بورصة الدواجن، حيث تم إصدار تحديث جديد من قبل شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، يتضمن الأسعار الخاصة بالفراخ البيضاء التي تلاقي إقبالاً واسعاً في الأسواق المحلية، سواء فيما يتعلق بأسعار مزرعة الدواجن أو أسعار الجملة، بالإضافة إلى الأسعار المحددة للمستهلك في المتاجر.

اسعار الكتاكيت اليوم في مصر

سجل سعر كتكوت الساسو اليوم في سوق الدواجن حوالي 18 جنيهًا.

وصل سعر كتكوت الساسو البيور إلى 19 جنيهًا.

ووصل سعر الكتكوت البلدي إلى 7 جنيهات.

في حين سجل سعر الكتكوت الهجين 11 جنيهًا.

أما كتكوت الجيل الثاني، فقد بلغ سعره 14 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء في سوق الدواجن اليوم