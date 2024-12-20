رابط كشف النقاط 2025 “فضاء اولياء التلاميذ” tharwa.education.gov.dz وخطوات الاستعلام

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن إطلاق خدمة متميزة عبر منصة “فضاء أولياء التلاميذ”، تهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين أولياء الأمور والمدارس. تتيح هذه الخدمة لأولياء الأمور الاطلاع على نتائج أبنائهم واستخراج كشف النقاط بسهولة. يأتي هذا الجهد ضمن إطار سعي الوزارة المستمر لتحسين جودة التعليم باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

كيفية استخراج كشف النقاط يمكن استخراج كشف نقاط الفصل الأول 2024 – 2025 من خلال منصة فضاء أولياء التلاميذ وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن خطوات يستطيع من خلالها أولياء الأمور من الكشف عن نقاط أبنائهم للفصل الأول من العام الدراسي 2024 – 2025. الخطوات هي كما يلي: قم بفتح الموقع الرسمي لمنصة فضاء أولياء التلاميذ عبر الرابط المخصص لها.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك المسجل مسبقا على المنصة.

إذا كنت جديدا، أنشئ حسابا عبر اتباع التعليمات المخصصة لذلك.

اختر اسم التلميذ المسجل الذي تريد استخراج كشف نقاطه من القائمة، أو أدخل بياناته إذا كنت تضيفه لأول مرة.

من لوحة التحكم، توجه إلى قسم النتائج.

اختر الفصل الدراسي المناسب، وهو الفصل الأول.

بعد عرض كشف النقاط، انقر على خيار تنزيل ليتم حفظ الملف بصيغة PDF على جهازك.

تأكد من دقة البيانات المدخلة عند تسجيل الدخول أو إدخال بيانات التلميذ.

إذا واجهتك أي مشاكل تقنية، يمكنك التواصل مع الدعم الفني للمنصة للحصول على المساعدة.