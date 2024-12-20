متى مباراة الكويت ضد عمان Kuwait vs Oman في افتتاح كأس خليجي 26؟.. إعرف القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة والمعلقين

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم العربي إلى استاد جابر الأحمد الدولي، الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية لكأس الخليج 2024 بين منتخبي الكويت وعمان، وستكون هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين في البطولة، وسط ترقب جماهيري كبير، وتنطلق بطولة كأس الخليج العربي الـ26 غدًا السبت، الموافق 21 ديسمبر، وتستمر حتى 3 يناير 2025، بمشاركة 8 منتخبات و تضم المجموعة الأولى كلا من منتخب الكويت المستضيف إلى جانب منتخبات عمان، قطر، والإمارات، اما المجموعة الثانية فتشمل منتخبات السعودية، العراق، اليمن، والبحرين.

موعد مباراة الكويت ضد عمان في افتتاح خليجي 26

تنطلق مباراة الكويت وعمان في افتتاح خليجي 26 يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، على استاد جابر الأحمد الدولي، اما توقيتها نقدمه لكم عبر موقع “البديل”:

صافرة البداية: الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الكويت، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت عمان.

مشوار المنتخبين في النسخة السابقة من كأس الخليج العربي

ودع المنتخب الكويتي منافسات خليجي 25 التي أقيمت في العراق من مرحلة المجموعات، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن قطر التي صعدت كوصيفة خلف البحرين، ويأمل الجمهور الكويتي في استعادة أمجاد “الأزرق” بتحقيق اللقب على أرضهم، أو على الأقل الوصول إلى الأدوار النهائية، ويجب عليهم تخطي عقبة المنتخب العماني.

قدم المنتخب العماني أداءً قويًا في النسخة الماضية، وتمكن من الوصول إلى المباراة النهائية، حيث واجه منتخب العراق وعلى الرغم من خوض مباراة حماسية امتدت للأشواط الإضافية، خسر الأحمر العماني بنتيجة 3-2 لصالح أسود الرافدين منتخب العراق.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وعمان غدا السبت

يمكن متابعة مباريات كأس الخليج عبر عدد كبير من القنوات الخليجية الرياضية التي حصلت على حقوق البث ومنها:

الكويت الرياضية

عمان الرياضية

الرياضية السعودية

دبي الرياضية

أبوظبي الرياضية

البحرين الرياضية

قناة الكأس

القناة العراقية الرياضية

التشكيل المتوقع لمنتخبي الكويت وعمان

وجاء تشكليل المنتخبين المتوقع على النحو التالي:

تشكيل الكويت المتوقع:

حراسة المرمى: خالد الرشيدي

الدفاع: مشاري غنام، خالد إبراهيم، حسن حمدان، سامي الصانع

الوسط: محمد دحام، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، عيد الرشيدي

الهجوم: سلمان العوضي، يوسف ناصر

تشكيل عمان المتوقع: