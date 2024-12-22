مـامـا جابت بيبي.. حـدث تردد قناة طيور الجنة 2025 نايل وعرب سات وأسعد أطفالك بأجمل محتوى هـادف

ترد قناة طيور الجنة يعد من القنوات الأساسية التي يجب أن تتوفر على كل جهاز استقبال منزلي، فهي ليست مجرد قناة ترفيهية، بل هي مصدر تعليمي وترفيهي يحمل رسالة هادفة، استطاعت القناة أن تكون صديقة للأطفال والعائلات على حد سواء، حيث تقدم محتوى مميزا يركز على القيم الأخلاقية والتعليم بأسلوب ممتع وجذاب.

تردد قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة مشروعا عائليا قام بتأسيسه الأستاذ خالد مقداد، مما ساهم في تعزيز الارتباط العاطفي لدى الجمهور مع القناة، ومن بين الأغاني الشهيرة التي تقدمها القناة والتي تتميز بأنها تجمع بين التعليم والترفيه، مما يجعلها الخيار الأمثل للأطفال وأسرهم، كما تقدم القناة مجموعة من البرامج الهادف المتمثلة في الآتي:

برنامج رياضة في رياضة

برنامج شموس لا تغيب.

برنامج طيور الجنة في عيونهم

أغنية مناجاة

أغنية أخبار الدار

برنامج الرسام الصغير

برنامج بيت الحج

تردد قناة طيور الجنة الجديد

قناة طيور الجنة من أبرز قنوات الاطفال الآمنة التي تعرض محتوى هادف وأمن على الأطفال، وهذا ما جعل العديد من الأمهات يبحثون عن تحديث التردد الجديد، والذي جاء على النحو التالي:

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات

التردد: 11272

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة

يمكنك إضافة قناة طيور الجنة بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

قم بفتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك باستخدام الريموت كنترول.

اختر خيار التثبيت اليدوي لإضافة التردد الجديد.

حدد القمر الصناعي المصري نايل سات.

أدخل بيانات التردد: التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على خيار البحث، ثم احفظ القناة بعد العثور على الإشارة.

مميزات طيور الجنة

تحظى قناة طيور الجنة بمجموعة كبيرة من المميزات التي تجعلها من أكثر القنوات جذبًا للأطفال وأسرهم، من أبرز هذه المميزات ما يلي: