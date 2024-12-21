“أحداث لا يمكن تتوقعها” تـابع مسلسل المؤسس قيامة عثمان الحلقة 176 على قناة الفجر الجزائرية في هذا الموعد في أحداث مثيرة وممتعة

مسلسل المؤسس قيامة عثمان الحلقة 176 والقنوات الناقلة من أكثر ما يتم البحث عنه الان، حيث يعد هذا المسلسل من أبرز المسلسلات التركية التي حققت نجاحا هائلا، خاصة بعد عرض خمسة مواسم وما زال الموسم السادس مستمر، و يترقب العديد من المتابعين الإعلان الثاني للحلقة 176، وفي هذا المقال، سنقدم لكم كافة التفاصيل حول هذه الحلقة والقنوات التي ستعرضها.

المؤسس عثمان الحلقة 176

مسلسل المؤسس عثمان يعد من أبرز الأعمال التركية التاريخية التي حظيت بشعبية كبيرة عالميا، خاصة في العالم العربي، جذب المسلسل الأنظار بفضل مزيج من الإثارة والتشويق، بالإضافة إلى تقديم عناصر رومانسية وأكشن، ركز العمل على شخصية السلطان عثمان، مسلطا الضوء على شجاعته وقوته في مواجهة التحديات والصراعات التي مر بها أثناء تأسيس الدولة العثمانية.

موعد المؤسس قيامة عثمان الحلقة 176

تستعد إدارة المسلسل لعرض الإعلان الثاني لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 176، التي من المتوقع أن تشهد أحداثا مثيرة يترقبها جمهور المسلسل. سيتم عرض الحلقة عبر قناة “ATV” التركية يوم الأربعاء الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، و9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. كما سيتم عرضها على قناة “الفجر الجزائرية” في نفس اليوم، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر و10 مساءً بتوقيت المملكة السعودية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للحلقة 176

توفر قناة “الفجر الجزائرية” إمكانية مشاهدة مسلسل قيامة عثمان التردد الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث يمكن ضبط التردد التالي:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الجودة: عالية

كما يمكن متابعة المسلسل على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي:

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الجودة: عالية

طريقة تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية

لاستقبال تردد قناة الفجر الجزائرية ومتابعة أفضل الأحداث التاريخية التي يقدمها مسلسل قيامة عثمان، عليك اتباع الخطوات التالية: