100 ألف دينار زيـادة رواتب المتقاعدين في العراق شهر يناير !! وزارة المالية توضح حقيقة الأمـر ومـوعد صرف الرواتب هذا الشهر

أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر يناير لعام 2025، مشيرة إلى أن دراسة زيادة هذه الرواتب تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة وتعزيز رفاهيتها، وتعد هذه الزيادة خطوة مهمة في تحسين قدرة المتقاعدين على تلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير بيئة معيشية أكثر استقرارا وأمانا، ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابعوا معنا السطور القادمة.

رواتب المتقاعدين في العراق شهر يناير

أصدرت وزارة المالية العراقية بيانا رسميا تكذب فيه الشائعات التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق شهر يناير، وأكدت الوزارة أن الأخبار المتعلقة بزيادة الرواتب سواء للمتقاعدين العسكريين أو المدنيين، لا أساس لها من الصحة. كما أوضحت أن الرواتب ستصرف كما هو معتاد، مع مراعاة الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها سابقا والتي تبلغ 100 ألف دينار لكل متقاعد، دون أي إضافات جديدة، وحذرت الوزارة من تداول المعلومات المغلوطة، مشيرة إلى أنه في حال حدوث أي زيادات مستقبلية، سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية أو وسائل الإعلام الموثوقة.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر يناير

يمكن للمتقاعدين الاطلاع على تفاصيل راتبهم بسهولة باتباع الخطوات التالية: