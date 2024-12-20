هنـــايــا رابــط النتائج النهائية لمسابقة ادارة السجون 2025 بالجزائر http://www.dgapr.mjustice.dz/ المديرية العامة لإدارة السجون

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في الجزائر عن النتائج النهائية لمسابقة توظيف الأسلاك الخاصة لعام 2024، والتي شملت رتب ضابط رئيسي، ضابط، وعون إعادة التربية، ولذلك نجد أن عدد كبير للغاية من المواطنين داخل الجزائر يتساءلون ويبحثون بشكل دائم عن النتائج التي تم الاعلان عن ظهورها بشكل رسمي اليوم من قبل المديرية العامة في الجزائر.

النتائج النهائية لمسابقة ادارة السجون

يمكن للمترشحين الاطلاع على قائمة الناجحين عبر الموقع الرسمي للمديرية واتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول لموقع المديرية العامة لإدارة السجون.

ثم تسجيل الدخول للموقع.

ادخال جميع البيانات المطلوبة.

ثم اختيار الولاية التي يتبع لها المستعلم.

ثم الضغط على عرض النتائج.

الوثائق المطلوبة للالتحاق بالمؤسسة التكوينية

على الناجحين في المسابقة تقديم الوثائق التالية عند الالتحاق بالمؤسسة التكوينية المحددة، حيث ستبدأ دورة التكوين المتخصص في 25 ديسمبر 2024، وتلك الأوراق هي:

بطاقة التعريف الوطنية.

صك بريدي مشطب عليه.

صورتان شمسيتان حديثتان.

شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية).

شهادة الجنسية الجزائرية.

شروط التسجيل في مسابقة إدارة السجون

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يتراوح بين 18 و30 عام.

لابد أن يكون لديه شهادة التعليم الثانوي على الأقل أو مؤهل معترف به.

يجب أن يتمتع بحسن السمعة والسلوك.

يشترط أن يكون لديه لياقة بدنية جيدة واجتياز اختبارات اللياقة.

لابد من اجتياز الفحوصات الطبية المطلوبة.

يشترط ألا يكون محكومًا في قضايا جنائية أو مخلة بالشرف.

يجب ألا يكون قد فصل من مؤسسة تعليمية أو عسكرية.

خطوات التسجيل في المسابقة

للتسجيل في المسابقة يجب اتباع الخطوات التالية: