بالرقـــــم التعريفـــــي استعلــــم عبـــر رابـــــط موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط  2024/2025 بالجزائر

موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط، قدمت وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر منصة هامة جدا تحت اسم فضاء أولياء التلاميذ الإلكترونية، وذلك من أجل تسهيل التواصل بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، وتقدم هذه المنصة لأولياء التلاميذ خدمة قوية وهي الاطلاع على كشف نقاط أبنائهم ومتابعة أدائهم الدراسي بسهولة ويسر دون الحاجة إلى زيارة المدارس، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في المنصة وكيفية الاستعلام عن كشف النقاط بكل سهولة.

موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط

بعد إنشاء الحساب من قبل أولياء الأمور وإضافة بيانات الأبناء ليسهل لهم بعد ذلك معرفة كشف النقاط من خلال باتباع الخطوات التالية:

التوجه نحو الموقع الرسمي للمنصة عبر الرابط المخصص.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك للوصول إلى حسابك.

اضغط على خيار كشف النقاط.

حدد الفصل الدراسي المطلوب.

بعد اختيار الفصل الدراسي ستظهر قائمة تحتوي على كشف النقاط الخاص بالتلميذ.

يمكنك تحميل الكشف أو طباعته للاحتفاظ بنسخة.

خطوات التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ

للاستفادة من خدمات المنصة، يجب إنشاء حساب جديد عبر الخطوات التالية: