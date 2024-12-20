أون لاين وبدون مجهود .. رابط منصة حمايتي بلس لتحديث البيان السنوي لمواطني العراق ومزايا المنصة

تعتبر منصة حمايتي بلس من أبرز المبادرات الرقمية التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، بهدف تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وتبسيطها للمستفيدين، وتتيح المنصة قاعدة بيانات متكاملة تُسهل عملية تحديث البيانات السنوية بشكل إلكتروني، مما يسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

ما هي منصة حمايتي بلس؟

حمايتي بلس هو تطبيق رقمي مصمم خصيصًا لتسهيل عملية تحديث بيانات المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ويعمل التطبيق على استبدال المعاملات الورقية بتجربة إلكترونية سلسة ومباشرة، مما يتيح للمستفيدين إجراء التحديثات المطلوبة من خلال أجهزتهم الذكية، وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أن التطبيق أصبح متاحًا للاستخدام اعتبارًا من ديسمبر 2024، ويمكن تحميله بسهولة عبر المتاجر الإلكترونية المخصصة للهواتف الذكية.

موعد بدء العمل بالتطبيق

من المقرر أن يبدأ التطبيق بتقديم خدماته بشكل رسمي في مختلف القطاعات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتبارًا من 1 يناير 2025، وسيحل التطبيق مكان الإجراءات الورقية التقليدية لتحديث البيانات السنوية وإثبات الحياة، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

كيفية التسجيل في منصة حمايتي بلس

للاستفادة من خدمات التطبيق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق “حمايتي بلس” على جهازك الذكي من المتجر الإلكتروني.

حمل تطبيق “Super Key” اللازم لتفعيل الحساب.

املأ البيانات المطلوبة لإعداد حسابك الشخصي.

بعد تسجيل الدخول، اختر خيار “خدمات كي”.

ضمن القائمة، حدد خيار “حمايتي +”.

أدخل رقم الكاي كارد الخاص بك بدقة (يتراوح بين 8 إلى 16 رقمًا).

اضغط على زر التحقق لاستكمال التسجيل.

بعد إتمام هذه الخطوات، ستكون مستعدًا لاستخدام المنصة لتحديث بياناتك السنوية وإتمام المعاملات المطلوبة بكل سهولة.

مزايا منصة حمايتي بلس