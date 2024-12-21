“من بيتــك”.. فتح حساب بنك فيصل السودان أون لاين fib-sd.com 2025 في دقـائق من بيتك.. اعـرف المستندات المطلوبة وافتح اليوم

يمكنكم الان بكل سهولة فتح حساب بنك فيصل السودان في بنك فيصل الاسلامي، وذلك بعد أن أعلن البنك إتاحة هذه الخدمة لجميع العملاء في أي مكان، ولكن هناك عدة شروط قبل فتح الحساب يجب أن تتوفر في كل من يرغب في الحصول على الخدمة، ومن خلال هذا التقرير نوضح لكم أهم هذه الخطوات والشروط المطلوبة.

فتح حساب بنك فيصل السودان

حتى تتمكن من فتح حساب بنك فيصل السودان يجب أن يتوفر لديك بعض الأوراق المهمة التي تمكنك من استكمال التسجيل بشكل صحيح، ومن هذه الأوراق ما يلي:

أن يتم تقديم عنوان العمل بالتفصيل.

أن يتم تقديم شهادة النشاط المهني.

بالنسبة للعملاء من التجار يتم تقديم مستند الرخصة التجارية.

في حالة كان الراغب في فتح الحساب شخص غير سوداني يجب تقديم إقامة وتكون سارية في الدول التي يعملون بها.

في حالة الوظيفة يتم تقديم شهادة مرتب.

وبهذا يكون البنك قد وفر لعملائه خدمة فتح حساب على الإنترنت بكل سهولة.

رابط فتح حساب بنك فيصل السودان

إتاحة بنك فيصل الاسلامي في السودان إمكانية فتح حساب بنك فيصل السودان على الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى الموقع، حيث يمكن بكل سهولة، اتباع الخطوات التالية عند الرغبة في فتح الحساب: