يا زول افتح حسابك في بنك الخرطوم أونلاين من البيت وبأسهل الشروط وأبسط الطرق

في عام 2024 أصبح بإمكان السودانيين سواء المقيمين أو المغتربين فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين عبر الموقع الرسمي للبنك مما يسهل عليهم الحصول على خدمات مصرفية دون الحاجة للذهاب إلى الفرع يوفر البنك عملية فتح الحساب وتفعيله عبر الهاتف المحمول شريطة استيفاء الشروط المحددة إليكم طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين:

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

في الآونة الأخيرة ازداد البحث عن كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم اونلاين وبدون النزول عن طريق الهاتف المحمول وفي هذا المقال سنعرض لكم الطريقة الصحيحة.

قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

إذا كنت تمتلك حسابا بالفعل اضغط على تسجيل دخول.

في حال كنت ترغب في فتح حساب جديد، اختر فتح حساب بنكي.

حدد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه جاري أو توفير.

املأ استمارة التسجيل بالمعلومات المطلوبة.

قم بتحميل الوثائق اللازمة بصيغة PDF مثل صورة الرقم الوطني أو جواز السفر الساري.

اضغط على إرسال الطلب.

ستتلقى رسالة نصية تؤكد إتمام عملية فتح الحساب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

ليتم فتح حساب خاص بكم يجب أن تتوافر بعض الشروط في الشخص المتقدم لفتح الحساب وتتمثل تلك الشروط في .