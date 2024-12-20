تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات 2025 وكيفية تشغيلها علي التلفزيون

تُعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية في الوطن العربي، حيث حققت شهرة واسعة بفضل محتواها المتنوع الذي يجمع بين البرامج الثقافية والترفيهية والمسلسلات المميزة، تأسست القناة بهدف تقديم تجربة مشاهدة استثنائية للمشاهدين من خلال التركيز على الجودة والتنوع في المحتوى، انطلقت قناة الفجر الجزائرية عام 2015، وتُعرف بطابعها العائلي الذي يناسب جميع أفراد الأسرة، تُقدّم القناة محتوىً يعكس التراث الجزائري ويعالج قضايا المجتمع بأسلوب عصري، مما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد

للاستمتاع بمشاهدة قناة الفجر الجزائرية بجودة عالية ودون تشويش، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي :-

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12034.

الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

مميزات قناة الفجر الجزائرية

جودة الصورة والصوت : تقدم القناة بثًا بجودة عالية مما يعزز تجربة المشاهدة.

تنوع المحتوى : تجمع بين المسلسلات، البرامج، والأخبار، مما يجعلها قناة شاملة.

استهداف الجمهور العربي : تقدم محتوى يتناسب مع القيم والتقاليد العربية.

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.

اختر البحث اليدوي عن القنوات.

أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه.

قم بحفظ الإعدادات وانتظر حتى يتم تحميل القناة.

أهم البرامج والمسلسلات على قناة الفجر

المسلسلات التركية المدبلجة : مثل “قيامة أرطغرل” و”المؤسس عثمان”، اللذان يجذبان جمهورًا كبيرًا بسبب حبكتها التاريخية المشوّقة.

البرامج الاجتماعية والثقافية : تسلط الضوء على المواضيع التي تهم المجتمع الجزائري والعربي بشكل عام.

الأخبار والتغطيات : تُقدّم القناة نشرات إخبارية تغطي أهم الأحداث المحلية والعالمية.