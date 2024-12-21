“مباشـر وسـريع” رابـط منصة حمايتي بلس 2025 بالعراق لتحديث البيان السنوي SuperQi.. سجل من بيتك

منصة حمايتي بلس هي مبادرة إلكترونية أطلقتها العراق بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تهدف إلى تبسيط إجراءات تحديث بيانات المواطنين في مختلف القطاعات عبر الإنترنت، توفر المنصة أدوات رقمية متطورة تغني عن الحاجة للذهاب إلى المقرات الحكومية، مما يسهل على المواطنين استخدام التكنولوجيا لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، ولمزيد من التفاصيل حول طريقة التسجيل تابعوا معنا السطور القادمة.

منصة حمايتي بلس

منصة حمايتي بلس يتميز بعدة مزايا، أبرزها تقديم خدمة إثبات الحياة باستخدام بصمة الوجه أو الإصبع، مما يقلل من حاجة المستفيدين لزيارة الفروع، كما يتيح تحديث البيانات الشخصية ويساهم في كشف حالات الاحتيال، حيث تم رصد 5000 حالة انتحال شخصية منذ إطلاقه

والجديد بالذكر أنه اعتبارا من 1 يناير 2025، سيتم الاستغناء عن الوثائق الورقية في تحديث البيانات، مما يسهم في تسهيل الإجراءات.

التسجيل في حمايتي بلس

تطبيق حمايتي بلس هو خطوة كبيرة نحو تسهيل الإجراءات الحكومية في العراق، ويعد من الأدوات الأساسية للمواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، ويمكن تسجيل الدخول إلى المنصة، يجب اتباع خطوات بسيطة تبدأ بالتأكد من وجود اتصال بالإنترنت، ثم اتبع ما يلي:

أولا يجب الدخول إلى متجر “جوجل بلاي” والبحث عن تطبيق “سوبر كي” باستخدام شريط البحث.

بعد ظهور النتائج، يثبت التطبيق على الهاتف.

بعد التثبيت، يمكن تسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد عبر المنصة بسهولة.

لإتمام عملية التسجيل، يتعين إدخال رقم بطاقة “كي” المكون من 16 رقماً.

وبعدها يمكن للمستخدم الوصول إلى كافة الخدمات المتاحة عبر المنصة.

ما هي منصة حمايتي بلس

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن إطلاق منصة حمايتي بلس مع بداية ديسمبر الجاري، وتهدف المنصة إلى تقديم خدمات إلكترونية متنوعة للمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، كما أكدت الوزارة أهمية قيام المواطنين بتحديث بياناتهم الشخصية عبر المنصة لضمان استمرار حصولهم على الخدمات بسهولة، والمنصة تتميز بواجهة بسيطة وسهولة الاستخدام، ويمكن تنزيلها مجانا على جميع أنواع الهواتف الذكية دون مشكلات تقنية.