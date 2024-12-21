يلا نتفرج على غلطة سوسو عبر تردد قناه كراميش الجديد أفضل القنوات الخاصة بالبرامج الكارتونية للأطفال

يبحث الكثير من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم العربي عن التردد الجديد لقناة كراميش التي تعد واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم محتوى مميز للأطفال تتميز القناة بشعبيتها الكبيرة في الوطن العربي بفضل ما تقدمه من برامج ترفيهية وتعليمية ممتعة بالإضافة إلى الأناشيد الدينية والأغاني الهادفة التي تناسب الأطفال من جميع الأعمار فيما يلي نستعرض أحدث التحديثات لتردد قناة كراميش وكيفية استقبالها على الأقمار الصناعية.

تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات

يبحث الكثير عن التردد للاستمتاع بالبرامج المتاحة على القناة ومن هنا يمكن استقبال قناة كراميش على النايل سات باستخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10581

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة كراميش الجديد على العرب سات

لضبط قناة كراميش على العرب سات يمكنك استخدام الإعدادات التالية:

القمر الصناعي: العرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة كراميش

تتمتع قناة كراميش بالعديد من المزايا التي تجعلها الخيار المفضل للأطفال والأسر ومنها: