“وصـــل 560 جنيه“!! سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم في مصر.. اللامــع والخشــن بكــام؟

سعر كيلو النحاس اليوم في مصر من الأشياء التي تتواجد على محركات بحث جوجل وذلك لاهتمام عدد كبير من المواطنين بمعرفة سعر النحاس بشكل يومي، حيث يعتبر النحاس من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات، مثل الأسلاك الكهربائية والأدوات المنزلية والمكونات الإلكترونية، تتأثر أسعاره بعوامل متعددة منها التغيرات في السوق العالمية وأسعار صرف العملات ومستوى العرض والطلب.

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم

وفقًا لآخر التحديثات المتاحة حتى اليوم 20 ديسمبر 2024، كانت أسعار النحاس في مصر على النحو التالي:

النحاس الأحمر اللامع: حوالي 560 جنيهًا للكيلو.

النحاس الأحمر الناعم: حوالي 540 جنيهًا للكيلو.

النحاس الأحمر الخشن: حوالي 558 جنيهًا للكيلو.

النحاس الأحمر الخردة: تراوح بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

النحاس الأصفر الخردة: تراوح بين 280 و300 جنيهًا للكيلو.

النحاس الخالص: تراوح بين 330 و400 جنيهًا للكيلو.

النحاس المخلوط: تراوح بين 280 و300 جنيهًا للكيلو.

أسعار النحاس في السوق العالمية

في السوق العالمي بلغ متوسط سعر طن النحاس حوالي 9,147 دولارًا، مما يجعل سعر الكيلو حوالي 9.147 دولارًا بناءًا على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يتراوح سعر طن النحاس بين 464,405 و465,685 جنيهًا.

العوامل المؤثرة على أسعار النحاس

تتأثر أسعار النحاس بعدة عوامل، منها:

الطلب العالمي: زيادة الطلب في الصناعات المختلفة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

التغيرات الاقتصادية: التقلبات في الاقتصاد العالمي تؤثر على أسعار المعادن.

توفر المواد الخام: نقص المعروض من النحاس يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار.

تشهد أسعار النحاس في مصر تذبذبًا مستمرًا نتيجة للتغيرات في السوقين المحلية والعالمية، لذلك ينصح بالاطلاع المستمر على أحدث الأسعار والتعامل مع مصادر موثوقة عند الشراء أو البيع.