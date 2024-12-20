زيادة رواتب التقاعد في العراق 2025 حقيقة ام خيال هيئة التقاعد توضح

تتزايد التساؤلات حول حقيقة زيادة رواتب التقاعد في العراق مع اقتراب عام 2025، حيث تعتبر هذه الرواتب مصدرا رئيسيا للدخل للكثير من الأفراد الذين كانوا قد أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وتدرك وزارة المالية العراقية أهمية هذه الفئة وما تواجهه من تحديات مالية في ظل التزاماتها المتعددة. وبدأت الوزارة بالفعل بخطوات مدروسة لرفع الرواتب تدريجيا لضمان تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة.

خطوات رفع الرواتب

أكدت هيئة التقاعد بالتنسيق مع وزارة المالية أن الإجراءات الخاصة بزيادة الرواتب بدأت تدريجيا منذ أكتوبر الماضي تشمل هذه الخطوات تحسين آليات الصرف وضمان استلام المتقاعدين لرسائل نصية تنبههم بمواعيد صرف الرواتب كما شدد المسؤولون على ضرورة تجاهل الشائعات التي تنتشر حول زيادات غير معلنة. تُظهر هذه الخطوات التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول المستحقات لأصحابها.

كيفية الاستعلام عن الراتب التقاعدي أوضحت وزارة المالية آلية إلكترونية ميسرة للاستعلام عن الراتب التقاعدي حيث يمكن للأفراد اتباع الخطوات التالية: زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية.

إدخال رقم التحقق الظاهر.

اختيار قسم رواتب المتقاعدين.

تعبئة البيانات المطلوبة بدقة.

النقر على خيار البحث لعرض التفاصيل. تسهم هذه الخطوات في تسهيل الوصول إلى المعلومات الدقيقة وتقليل التحديات التي يواجهها المتقاعدون.

الشروط للحصول على الراتب التقاعدي لضمان وصول الرواتب لمستحقيها، حددت الهيئة العامة للتقاعد مجموعة من الشروط تشمل: أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يقل عمره عن 60 عامًا.

الإقامة الدائمة داخل العراق.

الالتزام بدفع الاشتراكات والرسوم المقررة.

أن لا تقل مدة الخدمة عن 20 عامًا في القطاعات المدنية أو العسكرية. تضمن هذه الشروط توزيع الرواتب بشكل عادل وفعال.