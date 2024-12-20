Selahaddin Eyyubi الحلقــة الجــديــدة.. تـــابــع مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38 في هذا “المــوعــد“ على تــردد قناة TRT

يعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي أحد أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التي تحظى بمتابعة واسعة في العالم العربي. المسلسل يعيد إلى الأذهان شخصية القائد الإسلامي العظيم صلاح الدين الأيوبي، الذي قاد المسلمين في معركة حطين وحقق نصرًا تاريخيًا على الصليبيين واسترد القدس.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

الحلقة 38 تتناول مرحلة حاسمة من حياة صلاح الدين، حيث يستعد للمعركة الكبرى ضد قوات الصليبيين بقيادة ريتشارد قلب الأسد، وتشهد الحلقة تصاعد الأحداث السياسية والعسكرية مع الكشف عن خطط الصليبيين لاستعادة الأراضي المقدسة، وسوف يقوم صلاح الدين بتحفيز قواته عبر خطاب ملهم يبرز أهمية الوحدة بين المسلمين لمواجهة التحديات، كما سيكون هناك استعراض للتحالفات الجديدة التي يعقدها صلاح الدين لضمان قوة الصفوف الإسلامية.

أهمية المسلسل التاريخية

المسلسل يعيد تقديم شخصية صلاح الدين كرمز للوحدة الإسلامية، ويبرز قيم العدل والتسامح التي اتسم بها القائد العظيم، كما يساهم في نشر الوعي التاريخي لدى الجمهور، خاصة الأجيال الشابة حول فترة الحروب الصليبية وأهميتها في التاريخ الإسلامي.

تردد قناة الفجر الناقلة للمسلسل

قناة الفجر الجزائرية هي إحدى القنوات العربية التي تعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي، وهي معروفة ببث الأعمال الدرامية المميزة، وتردد القناة هو:

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة TRT التركية الناقلة للمسلسل

قناة TRT التركية هي القناة الأصلية المنتجة للعمل، حيث يعرض المسلسل بجودة عالية وباللغة التركية، وترددها هو:

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ:** 5/6

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعرض المسلسل على قناة TRT يوميًا في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا، يتم عرض الحلقات مترجمة للعربية على قناة الفجر يوميًا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الجزائر.