تردد قناة الكأس الرياضية و6 قنوات أخري ناقلة لبطولة خليجي 26 وموعد مباراة قطر والإمارات

في ظل متابعة جماهير كرة القدم للبطولات الرياضية الكبرى، يحرص عشاق الساحرة المستديرة على معرفة القنوات التي تنقل المباريات الهامة مثل كأس خليجي 26، وتقدم العديد من القنوات الرياضية العربية والخليجية تغطية شاملة لهذه البطولة، بما في ذلك قنوات الكأس، الكويت الرياضية، العراقية الرياضية، البحرين الرياضية، أبو ظبي الرياضية 1، عمان الرياضية، ودبي الرياضية 1، في هذا المقال سنتعرف على ترددات هذه القنوات على الأقمار الصناعية المختلفة لتتمكن من متابعة مباريات خليجي 26 وغيرها من البطولات الرياضية بكل وضوح وجودة عالية.

تردد قناة الكأس الرياضية

تعد مجموعة قنوات الكأس من أبرز القنوات الرياضية في منطقة الخليج العربي، حيث تقدم تغطية شاملة لأهم البطولات الرياضية العربية والدولية. لمتابعة مباريات كأس خليجي 26، يمكن للمشاهدين ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: عالية (HD)

تردد قناة الكويت الرياضية

لمتابعة مباريات كأس خليجي 26 عبر قناة الكويت الرياضية، يمكن ضبط التردد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: عالية (HD)

تردد قناة العراقية الرياضية

تقدم قناة العراقية الرياضية تغطية متميزة للمسابقات الرياضية في العراق والعالم العربي، ويمكن ضبط تردد قناة العراقية الرياضية على جهاز الاستقبال كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12563

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: عالية (HD)

تردد قناة البحرين الرياضية

تعد قناة البحرين الرياضية واحدة من القنوات المتميزة في منطقة الخليج، حيث تقدم تغطية شاملة للعديد من الرياضات والبطولات المحلية والعالمية ولمتابعة مباريات خليجي 26، يجب ضبط التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11641

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: عالية (HD)

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 من القنوات الرائدة في مجال الرياضة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم تغطية شاملة لأهم الفعاليات الرياضية، ولضبط التردد لمتابعة خليجي 26، يمكن استخدام الإعدادات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: عالية (HD)

تردد قناة عمان الرياضية

تعتبر قناة عمان الرياضية من القنوات الرياضية البارزة في سلطنة عمان، وتقدم تغطية شاملة للعديد من الأحداث الرياضية المحلية والدولية. لمتابعة مباريات خليجي 26 عبر قناة عمان الرياضية، يمكن ضبط التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12111

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: عالية (HD)

تردد قناة دبي الرياضية 1

يمكن ضبط التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12322

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: عالية (HD)

موعد مباراة قطر والإمارات

موعد مباراة قطر والإمارات في كأس خليجي 26 هو يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستقام المباراة على استاد جابر المبارك في العاصمة الكويتية، في إطار منافسات المجموعة الأولى من البطولة.