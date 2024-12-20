هسة رابط تطبيق حمايتي بلس superQi للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وتحديث البيان السنوي

رابط تطبيق حمايتي بلس يبحث عنه الالاف من المواطنين الذين ينتمون للفئات الاكثر احتياجا، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الايام الماضية باطلاق تطبيق حمايتي بلس superQi حتى يتمكن الفقراء من تحديث البيان السنوي للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الذي يعنيهم على اعباء الحياة في ظل تلك الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، واليكم شرح طريقة التسجيل في تطبيق حمايتي بلس بالخطوات، فتابعونا.

رابط تطبيق حمايتي بلس

في بداية الشهر الجاري تم الاعلان عن رابط تطبيق حمايتي بلس من قبل وزارة العمل العراقية، وأكد السيد الوزير أن المنصة تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية لمستفيدي الرعاية الاجتماعية الذين دعتهم الوزارة إلى تحديث بياناتهم ضمانا للحصول على الدعم، وأوضحت الوزارة أن تطبيق “حمايتي بلس” يعد من أسهل التطبيقات الإلكترونية التي يمكن تحميلها على جميع الهواتف في ثواني من خلال اتباع ما يلي:

قم بالدخول إلى تطبيق جوجل بلاي أو بلاي ستور من جهازك المحمول.

اكتب تطبيق سوبر كي في مربع البحث ثم اضغط على ايقونة بدء البحث.

الآن اضغط على كلمة “تحميل أو تثبيت”.

بعد تثبيت البرنامج على هاتفك قم بفتحه ثم اضغط على كلمة تسجيل دخول لانشاء حساب عليه.

قم بادخال بطاقة كي والتي يجب أن تتكون من 16 رقم أو 8 أرقام.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة التحقق ثم أكمل عملية البحث أو اختر الخدمة.

تطبيق حمايتي بلس 2025

كما يضم تطبيق حمايتي بلس 2025 الكثير من الخدمات الالكترونية التي يمكن الاستفادة منها، وهي: