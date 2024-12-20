“حالا من موبايلك”.. فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2024 عبر موقع بنك الخرطوم bankofkhartoum.com بالرقم الوطني

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2024 عبر موقع بنك الخرطوم يبحث عنه الالاف من السودانيين سواء المقيمين أو المغتربين على حد السواء، حيث اتاحت إدارة البنك عن امكانية فتح حساب بنكي اونلاين وتفعيله أيضا دون التوجه إلى البنك من خلال اتباع خطوات بسيطة تجريها عبر هاتفك المحمول بشرط أن تتوافر بك كافة الشروط المعلنة، واليكم شرح طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2024 عبر الموقع الرسمي.

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2024

والآن مع شرح طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2024 عبر الموقع الرسمي على شبكة الانترنت، فقط كل ما عليك اتباع ما يلي:

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي.

قم بالضغط على ايقونة “تسجيل دخول” في حالة كنت تمتلك حساب بالفعل على الموقع.

اضغط على أيقونة “فتح حساب بنكي”، في حالة الرغبة في فتح حساب على الموقع.

اختر نوع الحساب الذي ترغب في فتحه سواء حساب جاري أو توفير.

ستظهر لك استمارة التقديم حاليا، وكل ما عليك ادخال البيانات المطلوبة لاتمام عملية التسجيل.

قم برفع جميع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF عبر الموقع، والتي منها صورة الرقم الوطني.

اضغط على زر “إرسال الطلب”.

ستصلك رسالة نصية تفيد بإتمام انشاء الحساب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2024

وقد وضعت إدارة البنك شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2024 وأعلنت عنها، لتتمكن من التأكد منها قبل البدء في خطوات فتح الحساب، وتلك الشروط هي:

ان يكون المتقدم حاملً الجنسية السودانية.

أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

ايداع 10 الالاف جنيه سوداني في الحساب فور فتحه ليتم تفعيله.

تقديم صورة من بطاقة الرقم الوطني أو جواز السفر على أن يكون ساري.

تقديم إثبات مصدر دخل المتقدم.

وبذلك تتمكن من فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بسهولة وفي أقل من ربع ساعة.