وزارة التربية الوطنية تتيح استخراج كشف نقاط الفصل الأول 2024-2025 عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن الخطوات اللازمة لاستخراج كشوف نقاط الفصل الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك من خلال منصة “فضاء أولياء التلاميذ”، وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة لتسهيل التواصل بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية وتعزيز عملية التعليم الرقمي، وكشوف النقاط ستكون متاحة بدءًا من 17 ديسمبر 2024، ويمكن للأولياء الوصول إليها باتباع الخطوات التي سنوضحها في فقرات المقال.

خطوات استخراج كشف النقاط

يمكن استخراج كشف النقاط عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ من خلال اتباع ما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة فضاء أولياء التلاميذ عبر الرابط: awlyaa.education.dz.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال بيانات التلميذ المطلوب استخراج كشف النقاط الخاص به.

الانتقال إلى قسم “النتائج” واختيار الفصل الدراسي الأول.

النقر على خيار تنزيل كشف النقاط بصيغة PDF.

طريقة إنشاء حساب على منصة فضاء أولياء التلاميذ

لمن لم يسبق له التسجيل في المنصة، أتاحت وزارة التربية إمكانية إنشاء حساب جديد بخطوات بسيطة لمتابعة نتائج التلاميذ بسهولة:

التوجه إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ.

الضغط على خيار “إنشاء حساب جديد”، وإذا كان لديك حساب بالفعل، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك بيانات التلميذ.

التأكد من صحة المعلومات وإتمام عملية التسجيل.

تفعيل الحساب ليصبح لديك إمكانية متابعة النتائج والاستفادة من خدمات المنصة.

أهمية الخدمة

تسعى وزارة التربية الوطنية الجزائرية من خلال هذه الخطوة إلى: