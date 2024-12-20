الأرصاد الجوية: أمطار رعدية وثلوج تضرب الجزائر.. وتوقعات بتعليق الدراسة في بعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الطقس ليوم غد السبت، حيث من المنتظر أن تشهد عدة مناطق شمالية وجنوبية تساقط أمطار، مع أجواء باردة في بعض المناطق، وتداولت أنباء عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة عن تعليق الدراسة الأحد بالعديد من المناطق وحرصاً على سلامة الطلاب، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.

توقعات الطقس في المناطق الشمالية

جاءت وقعات حالة الطقس بالجزائر لتكون كما يلي:

المناطق الشرقية والغربية: تساقط أمطار متفرقة.

المناطق الوسطى: أجواء غائمة جزئيًا.

درجات الحرارة:المناطق الساحلية: تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

المناطق الداخلية: تتراوح بين 10 و17 درجة مئوية.

الظروف الليلية: أجواء باردة مع تشكل الصقيع على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

سرعة الرياح: تصل إلى 50 كلم/سا.

توقعات الطقس في المناطق الجنوبية

أما عن توقعات الطقس في المناطق الجنوبية فقد أعلن المركز عن أجواء غائمة مع احتمال تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق، خصوصًا ولاية بشار، ودرجات الحرارة: تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية، أما عن سرعة الرياح: تصل إلى 30 كلم/ساعة، وتدعو الهيئة المواطنين إلى توخي الحيطة، خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع الحذر من تأثير الرياح القوية.

تعليق الدراسة بعدد من المناطق

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بالجزائر عن حالة الطقس الغير مستقرة، تداولت أنباء عديدة عبر صفحات التواصل الاجتماعية عن تعليق الدراسة بالعديد من المناطق، ولكن وزارة التربية الوطنية نفت ذلك وأكدت على أنها شائعات لا أساس لها من الصحة ولن يتم الإعلان بشكل رسمي عن تعطيل الدراسة بأي جهة بالجزائر.