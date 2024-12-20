“باقي كم يوم؟؟”.. جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2025 محافظة القليوبية بعد اعتماده من الوزارة

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2025 محافظة القليوبية يبحث عنه الالاف من الطلاب في ظل قرب انتهاء الفصل الدراسي الجاري، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد امتحانات الشهادة الاعدادية وفقا للخريطة الزمنية التي تم اعتمادها قبل بدء العام الدراسي الجاري، كاشفة أن اجازة نصف العام ستبدأ في يوم 25 من الشهر القادم، واليكم جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2025.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2025

وقد تم الاعلان عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2025 من قبل المديرية التعليمية وفقا للمواعيد المحددة من قبل الوزارة، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الاعدادية على مستوى الجمهورية من يوم 18 يناير وحتى يوم 23 من الشهر نفسه لجميع أنواع المدارس التي تتضمن (العام – الرياضي – الرسمية واللغات)، وقد جاء جدول امتحانات الاعدادية الترم الأول 2025 كما يلي:

يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الرياضية (نظري).

يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: امتحان مادة الهندسة + الدراسات الاجتماعية.

يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية + التربية الدينية.

يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: امتحان مادة العلوم + التربية الفنية.

يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: امتحان مادة الجبر والاحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2025

ومن المقرر أن تأتي امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2025 وفقا لما تم تدريسه وشروحه على مدار العام الدراسي، وقد أصدرت الوزارة بعض التعليمات لطلاب الإعدادية التي يجب علي المديريات التعليمية الالتزام بها خلال فترة الامتحانات، والتي جاء منها الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية حيث يجب أن تغطي أسئلة الامتحانات الأجزاء التي تم تدريسها للطلاب خلال فترة الترم الأول، على أن يتم تطبيق نظام البوكليت للمواد الأساسية فقط طبقا لظروف كل مديرية تعليمية.