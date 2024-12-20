ظهرت الآن..نتائج مسابقة مشرف تربية 2025 عبر مواقع الديوان الوطنى

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن رابط خاص للاستعلام عن نتائج مشرفي التربية لعام 2025،و يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية معرفة النتائج بشكل إلكتروني، مما يوفر على المرشحين الوقت والجهد، وسيتم نشر الرابط على الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن للمرشحين الدخول إليه والاستعلام عن نتائجهم، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتائج تعينات مشرفى التربية بكل سهولة ويسر.

رابط نتائج مشرف التربية 2025 في الجزائر

أعلنت وزارة التربية عن موعد نتائج مسابقة مشرف التربية لعام 2025، ويمكن الاستعلام عن الأسماء التى تم اختيارها من خلال الخطوات البسيطة والسهلة التالية:

قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتوظيف.

اضغط على خيار “إنشاء حساب” وادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم الذهاب إلى قسم “مسابقة توظيف” المتعلقة بالتربية الوطنية.

ستظهر لك صفحة النتائج، حيث يمكنك معرفة ما إذا كنت قد تم تعينك أو لا .

شروط التعين فى مسابقة مشرف لعام 2025 بالجزائر

حددت وزارة التربية بعضالشروط المتعلقة بمسابقة مشرف التربية لعام 2025 ، والتى يتم الاختيار لتعين مشرفى التربية بالجزائر من خلالها، إليك تفاصيل هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم من المقيمين في الجزائر بشكل دائم.

يجب أن يتناسب المؤهل الدراسي مع الوظيفة المعلنة من قبل الوزارة.

لا يجب أن يتجاوز عمر المتقدم 40 عامًا، عند التقديم فى المسابقة.

بعد توضيح كيفية الاستعلام عن نتائج مسابقة مشرف التربية في الجزائر، يجب على جميع المقبولين الاستعداد للاختبار القادم، والتى سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الاختبار من قبل وزارة التربية فى دولة الجزائر خلال الساعات القادمة.