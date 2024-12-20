جهز محفظتك.. وزارة القوة العاملة تعلن عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025 وخطوات التسجيل في المنحة

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025، حيث أثار إعلان وزير القوى العاملة محمد جبران عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة حماسًا كبيرًا بين المستفيدين، تساءل الكثيرون عن الموعد الدقيق لصرف هذه الزيادة التي تأتي في إطار الدعم الحكومي المستمر للقطاع غير الرسمي، سنوضح لكم في هذا المقال كل ما تحتاجون لمعرفته حول هذا الموضوع.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

أعلنت وزارة القوى العاملة عن زيادة كبيرة في منحة العمالة غير المنتظمة، حيث سترتفع من 500 إلى 1000 جنيه مصري. سيكون موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025 يوم 7 يناير 2025، مما يعني أن العمال غير المنتظمين سيحصلون على 500 جنيه إضافية في كل منحة، وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة السنوية بحوالي مليار و500 مليون جنيه مصري.

خطوات التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة

بعد أن تعرفنا على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025، إليكم خطوات التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة:

ادخل على موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت.

ابحث عن خيار “تسجيل الدخول” وانقر عليه.

املأ جميع الحقول المطلوبة ببياناتك الشخصية بدقة.

ابحث عن قسم خاص بالعمالة غير المنتظمة وانقر عليه.

قم برفع صورة واضحة لبطاقتك الشخصية.

اضغط على زر “تقديم الطلب” لإتمام العملية.

ستتلقى ردًا من الوزارة بشأن طلبك.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على المنحة: