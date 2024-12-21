فقــط كيفية فتح حساب بنكك من خارج السودان عبر الهاتف e-account bank of khartoum.. خطــوات في ثانية

أصبح بإمكانك فتح حساب بنكك من داخل أو خارج السودان بكل سهولة باستخدام الرقم الوطني، وهذا الخيار يمنحك طريقة آمنة وسريعة في إتمام جميع التعاملات المصرفية من تحويل أموال واستبدال العملة وسداد الفواتير وغيرها، ولذلك يسعى بنك الخرطوم لتقديم حلول بسيطة لجميع الخدمات التي يقدمها، حيث قام بتفعيل خدمة إمكانية فتح حساب بنكي أون لاين لكافة أنواع الحسابات سواء استثماري أو حساب توفير، ولذلك بدأت عمليات البحث عن طريقة فتح حساب بنكك أون لاين وهذا ما نقدمه لكم خلال سطور المقال.

شروط فتح حساب بنكك

تم إطلاق تطبيق بنكك بواسطة بنك الخرطوم ليمكن العملاء الجدد من الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية إلى جانب أن التطبيق مأمن من الاختراق ويحافظ على بيانات العملاء الشخصية والمصرفية، وهناك شروط معينة لابد من توافرها عند فتح حساب أون لاين تتمثل فيما يلي:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السودانية.

لا يقل العمر عن 18 عاما وإذا كان أقل من ذلك يجب وجود موافقة من الأب.

الحد الأدنى لفتح الحساب هو 10 آلاف جنيه سوداني لتفعيل حسابك بنجاح.

وجود بريد إلكتروني فعال للتواصل معك من خلاله وكذلك لتلقي الاشعارات المصرفية.

الالتزام بكافة المعايير التي وضعها بنك الخرطوم.

خطوات فتح حساب بنكي أون لاين بنك الخرطوم

مؤخرا ارتفعت عمليات البحث عن كيفية فتح حساب بنكك خاصة من المغتربين السودانيين، حيث يوجد ملايين داخل وخارج السودان ينتظرون تلك الفرصة لوجود حساب بنكي خلص بهم، ويمكن اتباع الخطوات التالية لفتح حسابك في بنك الخرطوم كما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو تحميل آخر إصدار من تطبيق بنكك على هاتفك. اختيار اللغة المناسبة ثم يظهر أمامك ثلاث خيارات هي (تحديث بيانات، فتح حساب جديد، تسجيل حساب). قم باختيار فتح حساب جديد ثم تعبئة استمارة التسجيل بالبيانات الشخصية المطلوبة (الاسم، محل الاقامة، تاريخ الميلاد، الرقم الوطني، رقم الهاتف، البريد الالكتروني). إرفاق جميع الوثائق والأوراق المطلوبة بشكل صحيح. الاطلاع على الشروط والاحكام قبل الضغط على زر الموافقة. الضغط على زر ارسال الطلب، وسيتواصل معك خدمة عملاء البنك لتأكيد البيانات وتفعيل الحساب بنجاح.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين للمغتربين

فتح حساب بنكك بسهولة، إمكانية التحويل الدولي واستلام الأموال مباشرة، ربط الحساب بخدمات أخرى مثل الدفع الإلكتروني، في حال واجهت أي مشكلة أثناء التسجيل، يمكنك التواصل مع البنك عبر: