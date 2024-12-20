وانت قاعد فى بيتك.. الآن خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 والشروط المطلوبة

قام بنك الخرطوم في السودان مؤخرًا بالإعلان عن طريقة إلكترونية بسيطة، وسهلة تتيح لجميع المواطنين المغتربين القيام بفتح حساب بنكي نظرًا لعدم قدرة العديد من المقيمين في الخارج على السفر إلى السودان لإجراء هذه العملية، تعتبر هذه الخطوة فرصة ممتازة للراغبين في فتح حساب بنكي أون لاين ومع ذلك، وضع البنك مجموعة من الشروط اللازمة لتحقيق ذلك، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع فتح حساب جديد بكل سهولة ويسر.

طريقة فتح حساب جديد فى بنك الخرطوم

تستطيع من خلال اتباع الخطوات البسيطة والسهلة التالية فتح حساب جديد في بنك الخرطوم بالسودان عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يجب زيارة الموقع الرسمي للبنك من “هنا”

يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية، ويتم الضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

الذهاب إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”،و اختيار “خدمات الحسابات”

النقر على “فتح حساب جديد” ثم تحميل استمارة فتح الحساب المتاحة على الموقع.

بعد ملء الاستمارة، على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل.

يتم النقر على زر “إرسال” لإتمام فتح الحساب بنجاح.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين