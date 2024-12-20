وانت قاعد فى بيتك.. الآن خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 والشروط المطلوبة

قام بنك الخرطوم في السودان مؤخرًا بالإعلان عن طريقة إلكترونية بسيطة، وسهلة تتيح لجميع المواطنين المغتربين القيام بفتح حساب بنكي نظرًا لعدم قدرة العديد من المقيمين في الخارج على السفر إلى السودان لإجراء هذه العملية، تعتبر هذه الخطوة فرصة ممتازة للراغبين في فتح حساب بنكي أون لاين ومع ذلك، وضع البنك مجموعة من الشروط اللازمة لتحقيق ذلك، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع فتح حساب جديد بكل سهولة ويسر.
طريقة فتح حساب جديد فى بنك الخرطوم
تستطيع من خلال اتباع الخطوات البسيطة والسهلة التالية فتح حساب جديد في بنك الخرطوم بالسودان عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يجب زيارة الموقع الرسمي للبنك من “هنا”
- يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية، ويتم الضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.
- الذهاب إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”،و اختيار “خدمات الحسابات”
- النقر على “فتح حساب جديد” ثم تحميل استمارة فتح الحساب المتاحة على الموقع.
- بعد ملء الاستمارة، على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل.
- يتم النقر على زر “إرسال” لإتمام فتح الحساب بنجاح.
شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين
من أجل التأكد من نجاح عملية فتح الحساب، يجب على المتقدم الالتزام بمجموعة من الشروط الأساسية التالية :
- يقوم المتقدم بدفع الرسوم الخاصة بفتح الحساب التي تبلغ 10,000 جنيه سوداني.
- ملء كافة المعلومات المطلوبة في استمارة فتح الحساب بدقة.
- إرفاق جميع الأوراق المطلوبة، مثل صورة الهوية الوطنية، صورة شخصية، وصور الإقامة إن وُجدت.
- يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية المقدمة سارية .
- يجب ألا يكون لدى المتقدم أي حسابات بنكية أخرى.