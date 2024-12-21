“لولو شيك لبسها مرتب وأنيق😍‏” تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات

تعد قناة وناسة كيدز واحدة من قنوات الأطفال المشهورة في مصر والوطن العربي وهذا لأنها تحرص على توفير تجربة مشاهدة ممتعة للأطفال تحتوي على العديد من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية، لهذا يريد عدد كبير من الأفراد من كل أنحاء الوطن العربي معرفة تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات وهو ما سنتعرف عليه خلال سطورنا القادمة.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2025 على النايل سات

لكي يضبط الأشخاص تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات، فإنه لابد عليهم من أدخال المعلومات التالية:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2025 على العرب سات

حتى يقوم الأفراد مشاهدة محتوى قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات فإنه ينبغي عليهم ادراج المعلومات التالية:

التردد: 11270.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية استقبال قناة وناسة كيدز على جهاز التلفاز

حتى يستقبل الأشخاص قناة وناسة كيدز على جهاز التلفاز الذي لديهم فانه ينبغي عليهم تطبيق الخطوات التالية: