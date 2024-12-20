من هنا.. رابط تجديد البطاقة الذهبية 2024 بالجزائر وأبرز الشروط لتجديد البطاقة عبر الرابط الرسمي

قامت هيئة البريد الجزائرية بتوفير مجموعة من الخدمات الجديدة لجميع المواطنين فى مختلف الولايات الجزائرية، ومنها سهولة تحويل الأموال النقدية من خلال حساب بريدي لأخر وهذا بواسطة الصك البريدي، وتكون الخدمة تشمل على التحويلات عن طريق الصك البريدي غير محدد، ويسهل العمل على تجديد جميع الخدمات البريدية الأخرى أمام كافة المواطنين والعملاء المشتركين في مؤسسة البريد، وهذا توفيرا للوقت والجهد عليهم، تابعوا معنا السطور القادمة.

خطوات القيام بتجديد البطاقة الذهبية

من ضمن الخدمات المقدمة من مؤسسة البريد الجزائر، هي امكانية تجديد البطاقة الذهبية بشكل إلكتروني عبر اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع البريد الجزائري عبر شبكة الإنترنت.

يتم تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

ثم يتم اختيار خدمة تجديد البطاقة الذهبية.

يتم كتابة استمارة طلب التجديد في المربعات المخصصة لذلك.

ثم يتم إرفاق المستندات المطلوبة عند التجديد.

يجب التأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها.

اضغط على خيار تأكيد.

أهم شروط تجديد البطاقة الذهبية

من الشروط الواجب توافرها تجديد البطاقة الذهبية داخل ولايات الجزائر، وهى ما يلي:

أن يصل الحد الأدنى للراتب المتقدم الى حوالي 10000 دينار جزائري. أن يكون المتقدم يمتلك حساب جاري. أن يكون المتقدم عمره يزيد عن 18 عام. أن يكون المتقدم مقبول مسبقا أو يمتلك حساب داخل مؤسسة البريد. يجب عدم إدخال أي معلومات خاطئة تمنعه من القبول في البريد أو تجديد البطاقة الذهبية.

خدمات البريد الجزائري

يوفر لك بريد الجزائر مجموعة من الخدمات البريدية المالية، منها الخدمات النقدية والخدمات البريدية ومنها ما يلي: