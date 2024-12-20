سجل الآن وتابع ابنك.. كيفية استخراج كشف النقاط عبر منصة فضاء أولياء التلاميذ

وفرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية منصة تعليمية تدعى باسم فضاء أولياء التلاميذ، والغرض الأساسي منها هو تسهيل عملية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم الملتحقين بالمراحل الدراسية المختلفة، حيث تتيح المنصة لأولياء الأمور مراقبة مستوى أبنائهم في المواد الدراسية من خلال توفير جميع النتائج الخاصة بالطالب في العام الدراسي بالكامل عن طريق كشف نقاط خاص بكل طالب على مدار مدة الدراسة، لذلك يجب على كل ولي أمر التسجيل في منصة فضاء أولياء التلاميذ للاستفادة من خدماتها.

كيفية التسجيل في منصة فضاء أولياء التلاميذ؟

حرصت وزارة التربية الوطنية الجزائرية على طرح رابط للتسجيل في المنصة بكل سهولة عن طريق الخطوات التالية:

أولا يجب الانتقال إلى الموقع الإلكتروني لمنصة فضاء أولياء التلاميذ من هنا .

ثم إنشاء حساب عن طريق إدخال البيانات التي يطلبها منك الموقع لإتمام عملية التسجيل.

ثم تدوين كافة البيانات المطلوبة عن ابنك.

بعد التحقق من صحة البيانات المدونة قم بتفعيل الحساب لتبدأ في متابعة مسيرة أولادك دراسيا واستخراج كشف النقاط الخاص بهم.

طريقة استخراج كشف نقاط التلميذ

للتمكن من استخراج كشف نقاط التلميذ الخاص بالمواد الدراسية بالكامل لابد من اتباع ما يلي:

في البداية التوجه إلى منصة فضاء أولياء التلاميذ.

ثم تسجيل الدخول من خلال إدخال كلمة المرور واسم المستخدم.

بعد ذلك اكتب اسم التلميذ الذي تود الحصول على كشف النقاط الخاص به.

ثم التوجه إلى قسم “النتائج” لتحديد الفصل الدراسي التابع له التلميذ.

وأخيرا اضغط على زر “تنزيل الكشف pdf” للاطلاع عليه.

أهم ما يميز منصة فضاء أولياء التلاميذ أنها توفر بين الطالب وولي الأمر الشفافية والتركيز الدائم، وكل ذلك من أجل النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطالب أكبر قدر ممكن.