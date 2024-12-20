سجـل الآن في منصة نيوتن التعليمية في العراق 2025 عبر newton.iq واعـرف نتائج الاختبارات والامتحانات النهائية

إن منصة نيوتن التعليمية في العراق لها عظيم الأثر في نفوس طلاب دولة العراق، لا سيما أن وزارة التربية العراقية قد قامت بإطلاق هذه لمنصة بهدف تحسين وتطوير الحياة تعليمية داخل دولة العراق، بالإضافة إلى أنه من خلال اتباع السبل التكنولوجية سوف يتم الحصول على الخدمات التعليمية بشكل مبسط وسهل دون حاجة للدخول على المنصات المعقدة، ومن هنا وجدنا أنه لا بد من التعرف على خطوات التسجيل على منصة نيوتن والمزايا التي تعود على الطالب عند الالتحاق بالمنصة.

منصة نيوتن التعليمية في العراق

إن الإدارات التعليمية في مختلف الدول العربية تعتمد على إنشاء منصة تعليمية خاصة بها لتسهيل المتطلبات والاحتياجات التعليمية لكل الطلاب، ومن هنا وجدنا أن الكثير من الأشخاص يتحدثون عن أهمية وجود منصة نيوتن التعليمية في العراق، تلك المنصة التي تقدم خدمات تعليمية متكاملة بطريقة إلكترونية سهلة الوصول سواء كان داخل المنزل أو خارجه.

وإذا كنت تتساءل حول خطوات التسجيل في تلك المنصة، فإنها جاءت على هذا النحو التالي:

الخطوة الأولى تكمن في تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لمنصة نيوتن.

ثم بعد ذلك يتم تأكيد الهوية عن طريق اختيار أنا لست روبوت.

بعد ذلك يتم اختيار إنشاء حساب جديد.

ثم بعدها لابد من كتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب، من حيث رقم الإحصاء الخاص بالمدرسة واسم المدرسة.

بعد ذلك يتم كتابة البيانات الشخصية المتعلقة بالطالب، من حيث السن، العمر والمرحلة الدراسية.

بعدها لا بد من كتابة عنوان بريد إلكتروني مفعل.

ثم بعدها لا بد من كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

بعد ذلك لا بد من تحديد الفصل الدراسي.

ثم الضغط على زر تسجيل الدخول، وهكذا يتم إنشاء الحساب.

مزايا الانضمام لمنصة نيوتن

نظرا لسعي الوزارة الدائمة لتعزيز النظام التعليمي وتوفير أدوات تعليمية تكنولوجية مبتكرة بهدف رفع كفاءة الطلاب ومعرفتهم الأكاديمية، فإنها قد أنشئت منصة نيوتن التعليمية في العراق التي تتميز بمجموعة متكاملة من الخدمات، ومن بينها ما يلي: