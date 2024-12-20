“خربش خربـوش” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 بعد التحديث الأخير.. اضبط الآن وفرح ولادك وانسى زنهم

من منا لا يرغب في معرفة تردد قناة طيور الجنة التي استحوذت على قلوب جميع الصغار، لا سيما أن قناة طيور الجنة تعد من أقدم القنوات التي تهتم بتقديم محتوى متنوع مختلف للأطفال، بالإضافة إلى أنها تكسب الأطفال العديد من العادات الصحيحة وكذلك تعلمهم كيفية الوضوء من ناحية، وتساعدهم على الكلام عن طريق الأناشيد البسيطة التي يتم ترديدها على ألسنة أطفال متقاربين من سن معظم الفئات المشاهدة لهذه القناة من ناحية أخري.

تردد قناة طيور الجنة

الكثير من الأهالي يبحثون بشكل مكثف حول القنوات التي يمكن من خلالها تقديم محتوى مميز لأطفالهم، ومن خلال البحث وجدوا أن معظم المعدلات البحثية تدور حول تردد قناة طيور الجنة التي يرغب الجميع في تنزيل ترددها على الفور، حيث إن هذه القناة تعد واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال بل وتقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التربوية، وكذلك تقدم مجموعة من البرامج الهادفة التي تساهم في تعزيز قيم الأطفال وتنمية مهاراتهم الحركية والسمعية.

لذلك إذا كنت ترغب عزيزي المتابع في أن تمنح هذه القناة وقتك وأنت واثقا أن طفلك يشاهد محتوى مميز، فإن هذا يعني أنه لا بد من التعرف على تردد هذه القناة الذي جاء على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تثبيت تردد قناة طيور الجنة

نظرا لحرص إدارة قناة طيور الجنة على تحديث ترددها باستمرار بهدف توفير تجربة مميزة للأطفال، فإننا وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على الخطوات التي من خلالها يمكنهم تثبيت تردد قناة طيور الجنة، لا سيما أن هذه القناة تعد خيارا مثاليا للأطفال نظرا لما تقدمه من محتوى مميز يلبي احتياجاتهم التعليمية والترفيهية في الوقت ذاته، على أن تتلخص خطوات تثبيت التردد فيما يلي: