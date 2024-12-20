رسميا.. ظهور نتيجة مسابقة توظيف وزارة التربية الوطنية الجزائرية 2024/2025

كشفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن النتائج النهائية لمسابقة التوظيف للرتب الشاغرة في الوزارة وذلك عبر منصة رقمية رسمية، وتضمنت هذه المسابقة رتب مقتصد ونائب مقتصد، مشرف تربية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي، ملحق بالمخبر وملحق رئيسي بالمخبر، حيث يعد الغرض الأساسي من هذه المسابقة في قطاع التعليم هو سد العجز الوظيفي في المدارس وجميع المؤسسات التعليمية التي تتطلب موظفين بكفاءات جيدة وجديدة للمساهمة في زيادة جودة التعليم وتنمية وتطوير بيئته، بالإضافة إلى ذلك الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب الجزائري الذي يحمل مؤهل مطلوب.

كيفية استخراج نتائج مسابقة التوظيف 2024/2025

أصبح متاح أمام جميع المتقدمين في مسابقة التوظيف الاطلاع على النتائج من خلال عمل الآتي:

أولا الانتقال إلى المنصة الرسمية للنتائج من هنا .

ثم إدخال الاسم وكلمة المرور.

بعد ذلك اضغط على خيار “مسابقة التوظيف” التي قمت بالتقديم فيها، لتعرض نتيجة المترشح مباشرة سواء ناجح أو راسب.

في حالة نجاح المستعلم يجب التوجه إلى الحساب الشخصي الخاص به في المنصة وتحميل الاستدعاء بصيغة pdf ثم طباعته.

بعد ذلك يستعد لحضور المقابلة الشخصية عن طريق إحضار جميع المستندات الشخصية المطلوبة والالتزام بالموعد المحدد للمقابلة.

دور الرتب الوظيفية المطلوبة وأهم المتطلبات

يتمثل دور كل رتبة مطلوبة في الوظائف الشاغرة بالوزارة وأهم ما يجب تقديمه للحصول على الوظيفة في ما يلي:

مشرف التربية

يتركز دوره على تنظيم الأنشطة التربوية ومتابعة المسيرة التعليمية في المؤسسات، والمطلوب منه تقديم شهادة جامعية في هذا التخصص.

مقتصد ونائب مقتصد

تتركز وظيفته على إدارة الشؤون المالية والإدارية في المؤسسة التعليمية، والمطلوب منه شهادة جامعية في تخصص إدارة الأعمال أو الاقتصاد.

ملحق بالمخبر وملحق رئيسي بالمخبر

دوره مساعدة المعلم في إعداد التجربة العلمية وإحضار المواد المعملية، والمطلوب منه شهادة في تخصص العمل المخبري.

مستشار التوجيه والارشاد المدرسي

الغرض الأساسي من هذه الوظيفة هو دعم الطلاب نفسيا وتوجيههم بشكل صحيح أكاديميا، والمطلوب منه شهادة في تخصص علم النفس.