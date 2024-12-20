برابط فعال ومباشر .. رابط تطبيق حمايتي بلس لتحديث البيان السنوي لمستفيدي الحماية الاجتماعية

تعد منصة حمايتي بلس العراق هي إحدى المبادرات الرقمية التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، بهدف تسهيل إجراءات تحديث بيانات المواطنين حيث تهدف المنصة إلى تمكين المواطنين من الوصول البسيط إلى الإعانات والخدمات الاجتماعية، التي تتطلب تحديثًا دوريًا للبيانات لضمان استمرار استفادتهم منها. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل المنصة وخطوات التسجيل فيها إلكترونيًا.

طريقة التسجيل في منصة حمايتي بلس

لإتمام عملية التسجيل في تطبيق حمايتي بلس وتحديث البيانات السنوية، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق منصة حمايتي من متجر التطبيقات الخاص بجهازك، سواء كان يعمل بنظام iOS أو Android.

بعد التنزيل قم بفتح التطبيق واضغط على خيار تسجيل حساب جديد.

ثم ادخال البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف بدقة.

بعد إنشاء الحساب، انتقل إلى قسم خدمات كي داخل التطبيق، ثم اختر خدمة “حمايتي بلس”.

أدخل رقم بطاقة الكي كارد الخاصة بك (سواء كان 16 رقمًا أو 8 أرقام) واضغط على “تحقق”.

بمجرد التحقق من صحة بياناتك قم بإتمام عملية التسجيل وابدأ تحديث البيان السنوي الخاص بك.

مميزات تطبيق حمايتي بلس

تتميز المنصة بتقديم مجموعة من المميزات التي تسهم في تحسين تجربة المستخدم وتقليل التعقيدات الإدارية، ومنها:

بدءا من الأول من شهر يناير 2025، سوف يتم إلغاء استخدام الوثائق الورقية في تحديث البيانات، مما يجعل الإجراءات أكثر سهولة.

يوفر التطبيق وسيلة ميسرة لتقديم إثبات الحياة للمستفيدين، مما يقلل الوقت والجهد المطلوبين.

يعتمد التطبيق على تقنية التعرف على الوجه للتحقق من هوية المستفيدين بدقة عالية، ما يعزز موثوقية الإجراءات.

بفضل أنظمة التحقق المتقدمة حيث يساهم التطبيق في تقليل حالات الاحتيال التي كانت تشمل 5000 حالة انتحال و4000 معاملة مزورة.

نبذة عن تطبيق حمايتي بلس 2025

تطبيق “حمايتي بلس 2025” يمثل خطوة نوعية في التحول الرقمي الذي تقوده وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، يهدف التطبيق إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات بفعالية وسرعة عالية، مع تعزيز معايير الأمان من خلال تقنيات متقدمة مثل التحقق الإلكتروني عبر بصمة الوجه، مما يسهم في مكافحة التزوير. يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق بسهولة على هواتفهم الذكية سواء التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS من خلال متجري Google Play وApple Store.