بعد الارتفاع.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 21-12-2024 في الاسواق المصرية

أعلنت بورصة الدواجن أسعار الدواجن البيضاء طبقا لما جاء لتعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-12-2024، وتعد منصة البورصة منصة تجارية تعرفنا على أسعار الدواجن بمختلف أنواعها والبيض والكتاكيت وفقا لكل يوم، وفي الأونة الأخيرة تشهد أسعار الفراخ بعض الاستقرار فقد يرتفع سعر الكيلو لما يتراوح ما بين 5 ل 15 جنيه وذلك وفقا للأسواق والمحال حيث يختلف السعر وفقا لهامش الربح وتكلفة التوصيل التي يضعها كل تاجر، وتعد الدواجن والبيض من السلع التي عادة ما يتم شرائها من قبل الكثير من المواطنين لمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية التي لا حصر لها، وفي مقال اليوم سنوضح أسعار الدواجن، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.

اسعار كيلو الدواجن طبقا لما جاء بالبورصة والأسواق

وفقا للتحديث اليومي للبورصة، فإن أسعار الدواجن من مختلف أنواعها جاءت على النحو التالي:

بلغ كيلو الفراخ البيضاء اليوم لسعر 75 جنيه مصري وهذا السعر في المزرعة، ليصل سعر الكيلو للمستهلك بما يتراوح ما بين 80 ل 90 جنيه مصري.

بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ الساسو في بالمزارع اليوم الجمعة لحوالي 77 جنيه، ليصل سعر الكيلو للمستهلك لما يتراوح ما بين 82 و 92 جنيه مصري.

بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك في الأسواق لحوالي 116 جنيه.

أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم الجمعة في البورصة

كما جاء في بورصة الدواجن اليوم الموافق 20 من ديسمبر فقد بلغت أسعار كرتونة البيض كما يلي:

وصل متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في المزارع لحوالي 144 جنيه ليتم بيعها بالأسواق المختلفة للمستهلك لسعر يتراوح ما بين 149 إلى 159 جنية. وصل متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر لحوالي 145 جنيه، لتصل للمستهلك في مختلف الأسواق بسعر يتراوح ما بين 150 ل 160 جنيه.

سعر الدواجن اليوم السبت

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت في التحديث اليومي لبورصة الدواجن، حيث سجل سعر الكيلو في المزارع نحو 75 جنيه، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك في الأسواق بين 80 إلى 90 جنيه حسب المنطقة ومنافذ البيع.

أما بالنسبة للفراخ الساسو، فقد بلغ متوسط سعر الكيلو في المزارع اليوم السبت نحو 77 جنيه، بينما يباع الكيلو الواحد للمستهلك في الأسواق المحلية بأسعار تتراوح بين 82 إلى 92 جنيه، وفقا لحركة العرض والطلب.