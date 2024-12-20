استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في الاسواق

شهدت أسواق مواد البناء في مصر استقرارا ملحوظا في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، وذلك رغم حدوث تزايد كبير في حركة البناء بعد التسهيلات الحكومية الأخيرة التي سمحت بالعودة لاشتراطات البناء القديمة لعام 2008 في جميع القري والمدن يأتي ذلك وسط وفرة في المعروض من المواد الأساسية نتيجة ضخ كميات كبيرة من قبل المصانع المنتجة لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين

أسعار الحديد اليوم في السوق المصري

جاءت أسعار الحديد اليوم عند مستويات مستقرة، حيث حافظت الشركات الرائدة في إنتاج الحديد على ثبات أسعارها بعد زيادة المعروض بالأسواق. وجاءت التفاصيل كالتالي:

حديد عز: 39,750 جنيهًا للطن شامل الضريبة

حديد المراكبي: 37,200 جنيه

حديد بشاي: 39,100 جنيه

حديد السويس: 38,050 جنيه

حديد الجيوشي: 37,400 جنيه

حديد العشري: 37,900 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت، شهد السوق المصري ثباتًا في الأسعار نتيجة توافر الكميات المطلوبة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

السويس للأسمنت: 2600 جنيه للطن

الشركة العربية للأسمنت: 2400 جنيه

أسمنت النصر: 2240 جنيهًا

أسمنت العسكري: 2260 جنيهًا

العوامل التي أدت إلى استقرار الأسعار

أكد خبراء الاقتصاد أن الاستقرار الحالي لأسعار مواد البناء يعود إلى زيادة الإنتاج وضخ كميات إضافية بالأسواق، بالتزامن مع التسهيلات التي أقرتها الحكومة. كما أن تراجع أسعار المواد الخام العالمية ساعد في تثبيت الأسعار محليًا

توقعات مستقبلية لأسعار مواد البناء

من المرجح استمرار الاستقرار النسبي في أسعار الحديد والأسمنت خلال الأشهر المقبلة مع استمرار ضخ الإنتاج وزيادة المعروض، إلا أن أي تغيرات في الأسعار العالمية أو تكاليف الإنتاج قد تفرض تأثيرًا ملحوظًا على الأسعار المحلية