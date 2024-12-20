“وزارة التعليم السعودية تعلن”…موعد اختبارات الترم الاول لعام 1446 والجدول الزمني للترم الثاني

مع انتهاء الترم الاول في جميع المراحل التعليميه، ازداد البحث من قبل جميع الطلاب حول موعد اختبارات الترم الاول لعام 1446، هذا وقد بينت وزارة التعليم السعودية انه لا نيه لتغير موعد الامتحانات مطلقاً علي ان يكون في نفس الموعد المعلن عنه في الجدول الزمني الذي تم اصادره في بدايه السنه الدراسيه، ولذلك دعنا نطلعك علي هذا الجدول، والموعد النهائي للاختبارات.

موعد اختبارات الترم الاول لعام 1446

حرصت وزارة التعليم السعودية علي اخبار الطلاب منذ بدايه الاسبوع الحالي ان موعد اداء اختباراتهم للترم الاول لعام 1446 هو يوم الاحد الموافق 22 من ديسمبر لعام 2024، وذلك حسب خطه زمنيه اعلنتها الوزارة منذ بدايه الترم الدراسي، والجدير بالذكر ان هذه الاختبارات لها فائده كبيره في تحديد مستوي الطلاب والتاكد من ان الجميع قد حقق استفاده قصوي من منهج الترم الاول، وجهازيتهم لاستقبال مناهج الترم الثاني بكل عقول منيرة، وبالطبع لاطلاع اولياء الامور علي كيفيه سير العمليه التعليميه والاطمئنان علي مستوى ابنائهم الدراسي.

الدراسة في شهر رمضان الكريم

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن الدراسة في الفصل الدراسي الثالث سوف تستمر في الحضور الفعلي خلال شهر رمضان 2025، ولكن مع تقليل عدد ساعات الدراسة وإلغاء الطابور الصباحي، حيث يشمل القرار جميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية، بما في ذلك الأطفال دون 12 عاماً، نظراً لتزامن شهر رمضان مع بداية الفصل الدراسي الثالث، استمرارية الدراسة ضرورية مع النظام الدراسي الجديد ذي الثلاثة فصول.

الجدول الدراسي الزمني الخاص بالترم الثاني

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مواعيد اختبارات وإجازات منتصف الفصل الدراسي الثاني لعام 1446، بالإضافة إلى الجدول الزمني لبداية الدراسة كالتالي:

سوف تبدء اختبارات منتصف الفصل الثاني يوم الأحد 21 جمادى الآخر 1446.

إجازة منتصف الفصل الدراسي يوم الجمعة 3 رجب 1446.

بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل يوم الأحد 12 رجب 1446.

بدء اختبارات نهاية الفصل الثاني يوم الأحد 17 شعبان 1446.

نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 21 شعبان 1446.

بداية الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 2 رمضان 1446.

ارشادات الدخول لاداء الاختبارات

وضعت الجهات المعنيه العديد من الارشادات الهامه لجميع الطلاب والعاملين حتي يستطيعون اداء الاختبارات بشكل سليم دول تعطيل لسير الامتحانات: