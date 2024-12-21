“ماما زمانها جاية” .. تردد قناة وناسة الجديد للأطفال لعام 2025 على قمر النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة وناسة بيبي واحدة من أبرز القنوات الكرتونية التي تقدم محتوى هادف وممتع للأطفال، حيث تتميز القناة ببرامج تعليمية تساهم في تعليم الأطفال الحروف والأرقام باللغتين العربية والإنجليزية بأسلوب سهل، كما تحتوي القناة على مجموعة رائعة من الأغاني التي يفضلها الأطفال ويحبون تكرارها، ومن المهم أن نلاحظ أن القناة مجانية ولا تحتاج إلى أي رسوم لتنزيلها على التلفاز، وتقدم محتواها بجودة عالية على مدار الساعة دون تشفير.

تردد قناة وناسة الجديد للأطفال لعام 2025 على قمر النايل سات

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11430.

معامل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: ⅚.

جودة القناة هى: SD.

تحديث تردد قناة وناسة للأطفال لعام 2025 على القمر عرب سات

القمر الصناعى: عرب سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11270.

معامل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.

معدل تصحيح الأخطاء للقناة هو: ¾.

جودة القناة هى: HD.

طريقة تثبيت تردد قناة وناسة على التلفاز

أولاً: ادخل إلى قائمة الإعدادات عبر جهاز التحكم عن بُعد.

ثانيًا: اختر خيار التثبيت أو البحث اليدوي، ثم اضغط على إضافة تردد قناة جديدة.

ثالثاً: بعد ذلك، حدد القمر الصناعي “عرب سات” أو “نايل سات”، ثم قم بإدخال معلومات القناة مثل “التردد، معدل الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ”.

رابعا: اضغط على زر البحث وستظهر لك القناة، ثم اضغط على حفظ لتقوم بتنزيل القناة ضمن قائمة القنوات المحفوظة.

مميزات قناة وناسة كيدز