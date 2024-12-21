لمتابعة أولى مباريات زين الخليجي 26 .. تردد قناة عمان الرياضية Oman Sport TV الجديد 2025 على النايل والعرب سات

يعتبر تردد قناة عمان الرياضية هدفًا يسعى إليه العديد من عشاق الرياضة في العالم العربي، حيث تعد هذه القناة واحدة من أبرز القنوات في سلطنة عمان، وتهتم بنقل كل ما يتعلق بكرة القدم محليًا وعالميًا، كما تتميز بمحتواها المتنوع الذي يسلط الضوء على العديد من الرياضات، مما يتيح لجميع المشاهدين متابعة ما يفضلونه، وتقوم القناة بتحديث ترددها لضمان جودة عالية أثناء مشاهدة المباريات والدوريات المختلفة، لذا سنوضح لكم ترددها عبر الأقمار الصناعية في هذا المقال.

تردد قناة عمان الرياضية

نالت قناة عمان رضا الجمهور العماني بسبب تغطيتها لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على مستوى العالم، والتي تجذب اهتمام جميع المتابعين في السلطنة، كما تهتم القناة بنقل مختلف البطولات والمباريات التي يشارك فيها اللاعبون العمانيون. لذلك، يتطلع العديد من المتابعين العمانيين وغيرهم المهتمين بمتابعة البطولات العربية إلى معرفة ترددها الجديد، وهو ما سنقدمه لكم أدناه:

تردد قناة عمان الرياضية المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ:3/4

التردد:12111

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة عمان الرياضية HD

القمر الصناعي:عرب سات

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التردد:12456

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: عمودي

ضبط تردد قناة عمان الرياضية

بعد تحديث ترددها، يود العديد من المشاهدين في سلطنة عمان معرفة كيفية تثبيت القناة على التلفاز، لمتابعة محتواها المتنوع الذي يقدم برامج رياضية على مدار اليوم بجودة عالية، بالإضافة إلى برنامج “رياضة وعلوم” الذي يجمع بين الجانبين العلمي والرياضي، سنوضح لكم فيما يلي كيفية تثبيت القناة:

الدخول إلى قائمة القنوات من خلال جهاز التحكم عن بُعد. اضغط على أيقونة “الإعدادات” في الشاشة الرئيسية. تحديد خيار “تركيب”. اختيار أيقونة “بحث يدوي”. البدء في إضافة بيانات القناة بشكل صحيح. بعد الانتهاء، اضغط على زر “موافق” لتثبيت القناة.

أبرز البرامج التي تُعرض على قناة عمان الرياضية

تقدم القناة مجموعة من أبرز البرامج الرياضية التي تتناول أحدث أخبار الرياضة على المستويين المحلي والعالمي، ومن بين أشهر البرامج التي تعرضها هذه القناة ما يلي: