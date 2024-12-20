اعلان نتائج مسابقات التوظيف في التربية وغضب كبير بين المتقدمين

أعلنت وزارة التربية الوطنية مؤخرًا عن نتائج المقبولين في مسابقات التوظيف داخل قطاع التربية، فيما أن هذه النتائج تضمنت 6 رتب متمثلة في “مشرف التربية، مقتصد، نائب مقتصد، مستشار التوجيه، ملحق في المخبر، ملحق رئيسي في المخبر”، مؤكدة أنه تم الإفراج رسميًا عن القائمة الاسمية التي تضمنت جميع الناجحين بما يتمكنوا في الوقت الحالي من الاستعلام عن أسمائهم ومعرفة ما إذا كانوا مقبولين أم لا.

مسابقات التوظيف في قطاع التربية

وفي سياق متصل، فبعد إعلان نتائج مسابقات التوظيف أثارت غضب كبير بين المتقدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نجاح العديد من المترشحين الذين نجحوا في المسابقة دون أن يخوضوا هذه الاختبارات من الأساس، إذ تفاجئ البعض بنجاحهم في المسابقة بعد رسبهم في الامتحان الكتابي، فيما نجح البعض الأخر دون أن يُشاركوا في الامتحانين الشفوي ولا الكتابي المنوط به من قبل وزارة التربية الوطنية.

كيفية الاستعلام عن نتائج مسابقات التوظيف التربية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن أسماء الناجحين في مسابقات التوظيف التربية المتمثلة في بعض التخصصات المنوط بها، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-