يحرص الآباء والأمهات من جميع أنحاء الدول العربية ان يستغل اطفالهم الصغار وقتهم في تعليم العديد من الأمور الهامة بطريقة مسلية وممتعة وذلك عن طريق القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال والتي من أبرزها قناة وناسة لولو، لهذا يبحث هؤلاء الأفراد عن تردد قناة وناسة لولو الجديد على الاقمار الصناعية وهو ما سنتعرف عليه خلال سطورنا القادمة إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

تردد قناة وناسة لولو الجديد على النايل سات

يتمكن الأشخاص متابعة محتوى قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات بكل بساطة وذلك عن طريق إدراج عدد من المعلومات البسيطة والتي تتمثل في كل من الآتي:

التردد الجديد: 11470.

معدل استقطاب القناة: عمودي H.

مؤشر ترميز:27500.

تردد قناة وناسة لولو الجديد على العرب سات

هناك عدد من المعلومات التي ينبغي على الأشخاص إدخالها حتى يتم تثبيت تردد قناة وناسة لولوعرب سات، وهذه المعلومات هي كما يلي:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

مؤشر الاستقطاب: عمودي.

أبرز ما يميز قناة وناسة لولو

جاءت أبرز مميزات قناة وناسة لولو على النحو التالي: