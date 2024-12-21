“أنا لولو المرتبة مفيش زي” استقبل الآن تردد قناة وناسة لولو 2025 نايل سات وعرب سات لاستماع إلى أغاني لولو الجميلة

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“أنا لولو المرتبة مفيش زي” استقبل الآن تردد قناة وناسة لولو 2025 نايل سات وعرب سات لاستماع إلى أغاني لولو الجميلة
تردد قناة وناسة لولو

يحرص الآباء والأمهات من جميع أنحاء الدول العربية ان يستغل اطفالهم الصغار وقتهم في تعليم العديد من الأمور الهامة بطريقة مسلية وممتعة وذلك عن طريق القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال والتي من أبرزها قناة وناسة لولو، لهذا يبحث هؤلاء الأفراد عن تردد قناة وناسة لولو الجديد على الاقمار الصناعية وهو ما سنتعرف عليه خلال سطورنا القادمة إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

تردد قناة وناسة لولو الجديد على النايل سات

يتمكن الأشخاص متابعة محتوى قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات بكل بساطة وذلك عن طريق إدراج عدد من المعلومات البسيطة والتي تتمثل في كل من الآتي:

  • التردد الجديد: 11470.
  • معدل استقطاب القناة: عمودي H.
  • مؤشر ترميز:27500.

تردد قناة وناسة لولو الجديد على العرب سات

هناك عدد من المعلومات التي ينبغي على الأشخاص إدخالها حتى يتم تثبيت تردد قناة وناسة لولوعرب سات، وهذه المعلومات هي كما يلي:

  • التردد: 11270
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ 3/4.
  • مؤشر الاستقطاب: عمودي.

أبرز ما يميز قناة وناسة لولو

جاءت أبرز مميزات قناة وناسة لولو على النحو التالي:

  • تتميز قناة وناسة لولو بأنها تبث محتواها بجودة عالية الدقة في كل من الصورة والصوت بدون وجود أي ذبذبات.
  • تحث الأطفال الصغار على احترام الأشخاص الآخرين واحترام الاختلاف بين الناس.
  • تعرض القناة العديد من الأغاني والأناشيد التي تعزز كل من قدرات ومهارات الأطفال الصغار علميا واخلاقيا.
  • تقدم الكثير من البرامج التي تساعد في تطوير الطفل.
  • تشجع الأطفال الصغار على العمل الجماعي وحب تطوير الذات.
  • متاحة على كل من النايل سات والعرب سات.
معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

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